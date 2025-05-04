Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει σύντομα στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όπως ανέφερε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνάντηση που είχαν στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας του στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας «καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών και είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη συνεργασία στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, στην οικονομία και στην ασφάλεια».

Αναφέρεται ότι «πρόσθεσε ότι η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναδιαμόρφωση, και πρόσθεσε ότι Κύπρος και Ισραήλ ως δύο δημοκρατίες στην περιοχή μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον τους αυξάνοντας την ευημερία τους».

Τόνισε, επίσης, τη σημασία του IMEC στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην επιτυχή τριμερή συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ σημειώνοντας ότι επιθυμεί σύντομα να φιλοξενήσει στο Ισραήλ, Σύνοδο Κορυφής του Τριμερούς Μηχανισμού, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ανέφερε επίσης ότι η επίθεση που δέχθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν δεν θα μείνει αναπάντητη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας, «από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για την εθνική επέτειο της χώρας και εξέφρασε αλληλεγγύη για τις πρόσφατες πυρκαγιές που αντιμετώπισε το Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαίρετες σχέσεις, όμως, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ανταλλαγής πληροφοριών, στο εμπόριο, στον τουρισμό.

Προστίθεται ότι σημείωσε ότι οι συζητήσεις τους θα επικεντρωθούν, επίσης, και στην κατάσταση στην περιοχή, στις τριμερείς συνεργασίες, και στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το θέμα των ομήρων και επανέλαβε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για άμεση απελευθέρωση τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

«Εκ των στενότερων φίλων του Ισραήλ η Κύπρος»

Εκ των στενότερων φίλων του Ισραήλ είναι η Κύπρος, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χερτσόγκ καλωσορίζοντας τον Κύπριο ομόλογό του, τον οποίο και ευχαρίστησε για την συνδρομή της Κύπρου στις προσπάθειες κατάσβεσης των πρόσφατων πυρκαγιών, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

«Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος του Ισραήλ εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις προσπάθειες για κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στο Ισραήλ», αναφέρει ο κ. Αντωνίου.

Προσθέτει ότι «εξέφρασε παράλληλα εκτίμηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού παρά τη σημερινή επίθεση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, εντούτοις πραγματοποίησε την επίσκεψη του στη χώρα».

Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ, σημειώνει ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται το Ισραήλ και στην παρούσα κατάσταση στη χώρα και στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη για διεθνή προσπάθεια στο ανθρωπιστικό θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς».

Συνεχάρη, επίσης, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, ο κ. Χερτσόγκ «υπογράμμισε ακόμη ότι «η Κύπρος είναι εκ των στενότερων φίλων του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στις δύο χώρες διεξάγονται πέραν των 110 πτήσεων την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, συνεχίζει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «συνεχάρη τον Πρόεδρο του Ισραήλ και τον λαό της χώρας για την εθνική επέτειο του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι στο πλευρό της χώρας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

«Σημείωσε ότι τόσο σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών όσο και άλλων προκλήσεων, μόνο μέσα από περιφερειακή συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις», αναφέρει.

Ο κ. Αντωνίου σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι «ένας αξιόπιστος και προβλέψιμος γείτονας που εργάζεται για περισσότερη συνεργασία με άλλα κράτη, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της περιοχής προς όφελος των λαών και των κρατών της Μέσης Ανατολής και ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου».

Επεσήμανε ακόμη ότι παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, μέσα από τον διάλογο και μόνο, μπορούν να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουμε ενώπιον μας, αναφέρει.

«Εξέφρασε, επίσης, τη βαθιά του συγκίνηση από τη συνάντηση του με οικογένειες ομήρων νωρίτερα σήμερα, σημειώνοντας ότι και οι Κύπριοι έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις», προσθέτει.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει ο κ. Αντωνίου, «πρόκειται για καθαρά ανθρωπιστικό θέμα, δεν είναι πολιτικό θέμα ούτε γεωπολιτικό. Θέλω να επαναλάβω την ξεκάθαρη θέση μας ότι όλοι οι όμηροι πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν και σε αυτή την προσπάθεια η Κύπρος θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψουν περισσότεροι όμηροι».

«Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις χαρακτήρισε εξαίρετες, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πάντοτε μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα σε τομείς, όπως η ενέργεια, το εμπόριο, ο τουρισμός», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες είναι να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή και αναδειχθεί περισσότερο η σημασία της, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τον Πρεσβευτή της περιοχής στην ΕΕ, αναφέρει ο κ. Αντωνίου στη γραπτή του δήλωση.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, οι διμερείς σχέσεις, η ενέργεια, οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ, οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταλήγει.

Ευχαριστίες Αμπάς για αλληλεγγύη Κύπρου στη συνάντηση με Χριστοδουλίδη στη Ραμάλα

Ο Κύπριος πρόεδρος μετέβη το βράδυ στη Ραμάλα, της Παλαιστίνης, όπου έτυχε υποδοχής από τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης.

«Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο, ο Παλαιστίνιος ηγέτης αναφέρθηκε στους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους, ενώ εξέφρασε ευχαριστίες για την αλληλεγγύη της Κύπρου», συμπληρώνει ο κ. Αντωνίου.

Ο Πρόεδρος Αμπάς, αναφέρει, «ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την κατάσταση που επικρατεί και τόνισε την ανάγκη για εκεχειρία και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα».

«Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη σταθερή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση δύο κρατών και τον ευχαρίστησε για τη στάση που τηρεί η Παλαιστίνη στο Κυπριακό», σημειώνει.

Επίσης, προσθέτει, «ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αμπάς για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος για την αποστολή βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας μέσω Κύπρου, θέμα το οποίο συζήτησε νωρίτερα με την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ».

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ετοιμότητα να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις θέσεις της Παλαιστίνης και να τους μεταφέρει την εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί. Αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026», καταλήγει ο κ. Αντωνίου.

