Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), θέτοντας σε κίνδυνο την καθημερινή λειτουργία του.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, σχεδιάζεται ως αντίποινα για τις έρευνες του ΔΠΔ σχετικά με τα υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ.

Σημειώνεται πως η Ουάσιγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του δικαστηρίου, αλλά η συμπερίληψη του ίδιου του θεσμού στον κατάλογο των κυρώσεων συνιστά σημαντική κλιμάκωση.

Έξι πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες μίλησαν όλες υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσαν ότι αναμένεται σύντομα μια απόφαση για «κυρώσεις κατά οντοτήτων».

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι του τομέα της Δικαιοσύνης έχουν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο πιθανών γενικών κυρώσεων. Άλλες δύο πηγές σημείωσαν ότι έχουν ήδη γίνει επαφές με διπλωμάτες κρατών–μελών του δικαστηρίου, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται κυρώσεις σε ολόκληρη την οντότητα του Δικαστηρίου.

Πιθανές κυρώσεις κατά του δικαστηρίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές του λειτουργίες, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές στα γραφεία.

Σύμφωνα με το Reuters, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε τους μισθούς του για τον υπόλοιπο του 2025 προκαταβολικά, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο καταβάλλει μισθούς εκ των προτέρων ως μέτρο προφύλαξης έναντι πιθανών κυρώσεων.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε το ΔΠΔ ότι ασκεί «υποτιθέμενη δικαιοδοσία» σε Αμερικανούς και Ισραηλινούς πολίτες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το ΔΠΔ «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και «εργαλείο δικαστικού πολέμου» κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σημειώνεται πως το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 με αρμοδιότητα να δικάζει γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη, αλλά το Δικαστήριο αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως μέλος της και θεωρεί ότι έχει δικαιοδοσία για πράξεις που τελούνται στα παλαιστινιακά εδάφη -θέση που οι δύο χώρες απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.