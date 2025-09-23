Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Κέλογκ για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι συζήτησε τις προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία, η Ουκρανία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον, με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

«Τον ενημέρωσα (τον Κέλογκ) για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ. Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

