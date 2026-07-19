Ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νότια Καρολίνα βρήκε 12.000 δολάρια μέσα σε εργαλειοθήκη και τα επέστρεψε

Ιδιοκτήτης ταϊλανδέζικου εστιατορίου στη Νότια Καρολίνα βρήκε 12.000 δολάρια μέσα σε παλιά εργαλειοθήκη στο μαγαζί του και ήρθε σε επαφή με τον κάτοχό τους ζωντανά στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, για να του τα επιστρέψει.

Ο Sak Yiengjuntuek κατάλαβε αμέσως μόλις είδε τα χρήματα ότι ανήκαν στον άνθρωπο που του είχε πουλήσει το εστιατόριο στο Μίρτλ Μπιτς τον Απρίλιο του 2025, το οποίο στη συνέχεια μετονόμασε σε «Lemongrass Pho & Thai Cuisine».

Ο Yiengjuntuek πετούσε κάποιες παλιές εργαλειοθήκες που είχε αφήσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Κάποιες από αυτές τις άνοιξε για να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό τους και εκεί βρήκε μια θήκη γυαλιών ηλίου.

«Είδα τη θήκη και φυσικά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, θέλεις να το ανοίξεις» είπε στην εκπομπή TODAY, προσθέτοντας ότι μόλις το έκανε, είδε ότι ήταν γεμάτη χρήματα.

«Έπαθα σοκ! Κατάλαβα αμέσως ότι ανήκε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη», σημείωσε.

Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν όμορφο από πολλές απόψεις. Συνειδητοποιώντας ότι έπρεπε να επιστρέψει τα χρήματα στον άνθρωπο το συντομότερο δυνατό, κάλεσε τον αριθμό τηλεφώνου που είχε στο αρχείο του για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε καταργηθεί.

Ο Yiengjuntuek χωρίς να έχει κάποιο άλλο τρόπο να βρει τον παλιαό ιδιοκτήτη επικοινώνησε με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WMBF (συνεργάτη του NBC), θέλοντας να μοιραστεί την ιστορία του με την ελπίδα ότι ίσως έβλεπε το ρεπορτάζ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ζωντανά στον αέρα της εκπομπής θυμήθηκε ότι είχε αποθηκευμένο έναν άλλον αριθμό του ιδιοκτήτη με διαφορετικό όνομα. Και όχι μόνο το αποκάλυψε στην κάμερα, αλλά τον κάλεσε εκείνη τη στιγμή. Η ανακούφιση ήταν εμφανής στη φωνή του, όταν άκουσε τον άνδρα να απαντά στο τηλέφωνο.

«Έχω μερικά ευχάριστα νέα για εσάς» του είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια το δίκτυο WLBT έμαθε ότι ο ιδιοκτήτης των χρημάτων αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όπως είναι φυσικό, μετά από αυτή την πράξη, όλη η τοπική κοινότητα του Μερτλ Μπιτς αποθέωσε τον εστιάτορα του ταϊλανδέζικου.

Ο ίδιος, πάντως, ελπίζει ότι η πράξη του θα εμπνεύσει κι άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Θέλω απλώς να πω: Κάντε το σωστό» υπογράμμισε ο Yiengjuntuek στην εκπομπή. «Μην εγκαταλείπετε την εντιμότητα...

Πηγή: skai.gr

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