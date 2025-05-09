Προειδοποίηση για «πιθανή σοβαρή» αεροπορική επίθεση τις επόμενες ημέρες εξέδωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή σοβαρή αεροπορική επίθεση που ενδέχεται να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας.

«Η Πρεσβεία, όπως πάντα, συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν άμεσα σε καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός.»

Πηγή: skai.gr

