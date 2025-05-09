HΠΑ: Aπόφαση να αφεθεί ελεύθερη η Τουρκάλα φοιτήτρια που επρόκειτο να απελαθεί

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα την κυβέρνηση Τραμπ να αποφυλακίσει μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ταφτς η οποία κρατείται εδώ και έξι εβδομάδες σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα, επειδή έγραψε ένα άρθρο γνώμης, επικριτικό για τη στάση που τήρησε η σχολή της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο περιφερειακός δικαστής Ουίλιαμ Σέσιονς, κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, ενέκρινε το αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση της Ρουμέισα Οζτούρκ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πλέον προβεβλημένες υποθέσεις φοιτητών, με αφορμή τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απελάσει Παλαιστίνιους ακτιβιστές που φοιτούν σε αμερικανικά πανεπιστήμια.

Λίγο νωρίτερα, ομοσπονδιακό Εφετείο απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για την εκ νέου σύλληψη του Μοχσέν Μαχντάουι, ενός Παλαιστίνιου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Άλλος δικαστής του Βερμόντ είχε διατάξει την αποφυλάκισή του την περασμένη εβδομάδα, αφού είχε συλληφθεί από την υπηρεσία μετανάστευσης.

Η σύλληψη της Οζτούρκ στις 25 Μαρτίου από κουκουλοφόρους αστυνομικούς με πολιτικά, στη μέση του δρόμου σε ένα προάστιο της Βοστόνης, κοντά στο σπίτι της, βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς και τα πλάνα έγιναν βάιραλ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ακυρώσει προηγουμένως τη φοιτητική βίζα της. Η μοναδική αιτία που επικαλέστηκαν οι αρχές για αυτήν την ακύρωση ήταν το άρθρο γνώμης που έγραψε η Οζτούρκ, μαζί με έναν συμφοιτητή της, στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου Ταφτς. Σε αυτό επέκριναν την αντίδραση της σχολής στις εκκλήσεις των φοιτητών να διακόψει τις σχέσεις της με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και «να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων».

Η 30χρονη μεταπτυχιακή φοιτήτρια και υπότροφη του ιδρύματος Φουλμπράιτ μεταφέρθηκε στο Μπάζιλ της Λουιζιάνας, μολονότι υπήρξε δικαστική εντολή να μην μετακινηθεί εκτός της Μασαχουσέτης χωρίς να ενημερωθεί 48 ώρες νωρίτερα. Μέχρι να εκδοθεί η εντολή αυτή, η Οζτούρκ είχε ήδη μεταφερθεί στο Βερμόντ και από εκεί στη Λουιζιάνα.

Αντί να απορρίψει την υπόθεση, όπως ζητούσε η αμερικανική κυβέρνηση, άλλος δικαστής από τη Μασαχουσέτη την ανέθεσε σε δικαστήριο του Βερμόντ. Ο Σέσιονς, τον οποίο είχε διορίσει ο Μπαράκ Ομπάμα, ζήτησε να μεταφερθεί ξανά η Οζτούρκ στο Βερμόντ για να είναι παρούσα όταν θα συζητηθεί η υπόθεσή της. Την Τετάρτη, ομοσπονδιακό δικαστήριο συμφώνησε να μεταφερθεί στο Βερμόντ μέχρι τις 14 Μαΐου, ωστόσο ο Σέσιονς επέλεξε σήμερα να προχωρήσει στην προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης και να δεχτεί να καταθέσει η Οζτούρκ μέσω βιντεοκλήσης, επειδή οι δικηγόροι της είπαν ότι πάσχει από άσθμα, το οποίο επιδεινώθηκε κατά την κράτησή της.

Η Οζτούρκ έπαθε μια τέτοια κρίση άσθματος κατά τη διάρκεια της δίκης σήμερα. Είπε στον δικαστή ότι έχει υποστεί περίπου 12 κρίσεις από την ημέρα που προφυλακίστηκε, κάτι που απέδωσε στην κράτησή της σε συνθήκες συνωστισμού, σε έναν χώρο με κακό εξαερισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

