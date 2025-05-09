Αποστολή της Χαμάς είχε συνομιλίες σχετικά με μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Ντόχα του Κατάρ, με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, χωρίς «καμία απτή πρόοδο», δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές που πρόσκεινται στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις συναντήθηκαν δύο φορές με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον (επικεφαλής διαπραγματευτή) Χαλίλ αλ-Χαγια (και) Καταριανούς αξιωματούχους για τις διαπραγματεύσεις, την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Ντόχα», δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν «σημαντικές» αλλά δεν οδήγησαν σε κάποια «απτή πρόοδο», δήλωσε ο δεύτερος.

Δίνοντας τέλος σε δύο μήνες εκεχειρίας, το Ισραήλ ξαναξεκίνησε στις 18 Μαρτίου την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας με τον δεδηλωμένο στόχο να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται μετά την πρωτοφανή επίθεση που έγινε σε ισραηλινό έδαφος από την ισλαμιστική οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Η κατάπαυση πυρός από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 17 Μαρτίου είχε επιτρέψει την απελευθέρωση από τη Γάζα 33 Ισραηλινών ομήρων –μεταξύ των οποίων 8 σορών— με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 1.800 Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Οι διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων, που γίνονται με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, για την ώρα βαίνουν άκαρπες.

Ζητώντας μια «ολοκληρωμένη συμφωνία» που θα βάζει τέλος στον πόλεμο, η Χαμάς απέρριψε την ισραηλινή πρόταση για εκεχειρία τουλάχιστον 45 ημερών που προέβλεπε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους φυλακισμένους που κρατούνται από το Ισραήλ και την άδεια να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, απαιτεί την επιστροφή όλων των ομήρων και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα σχέδια για την «κατάκτηση» του παλαιστινιακού εδάφους προβλέποντας μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού του, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.

Αξιωματούχος από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε ωστόσο ότι παραμένει ένα «παράθυρο» για διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ομήρων έως το τέλος της επίσκεψης στη Μέση Ανατολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προγραμματιστεί για 13-16 Μαΐου.

«Δεν αναμένουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία» έως τότε, δήλωσε μία από τις πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

