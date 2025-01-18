Στον αέρα, για μία ακόμη φορά, φαίνεται να βρίσκεται η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, λίγες ώρες πριν την εφαρμογή της. Με δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζει ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, αν η Χαμάς δεν αποστείλει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που σκοπεύει να απελευθερώσει αύριο.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα 24ωρα για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, η Χαμάς δεν είχε παραδόσει τη λίστα με τα 33 ονόματα που σκοπεύει να απελευθερώσει αύριο Κυριακή.

Με δήλωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζει τα εξής: «Δεν θα προχωρήσουμε μέχρι να λάβουμε τη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως συμφωνήθηκε. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στη Χαμάς».

Όπως ανακοινώθηκε, στις 20:10 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα βγάλει νέα δήλωση προς τον ισραηλινό λαό.

Νωρίτερα, ένας 19χρονος Παλαιστίνιος είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε θαμώνες καφετέριας στο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις, τον έναν σοβαρά.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ και τον IDF ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς, παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και λίγες ώρες πριν την κατάπαυση πυρός που έχει συμφωνηθεί.

Παράλληλα, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δύο επιθέσεις, τις τελευταίες ώρες, με πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποιώντας το σύστημα αεράμυνας για την αναχαίτισή τους.

IDF: Ο στρατός έτοιμος να επανέλθει στη Γάζα αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του IDF τόνισε ότι τα στρατεύματα στη Γάζα έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, ώστε να επανέλθουν στις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, εφόσον δεν εφαρμοστεί αύριο το πρωί η συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μεγάλος αριθμός στρατευμάτων βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναμένεται να λάβει θέσεις μάχης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να ξεκινήσει ευρείες επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χαμάς στην περιοχή της Γάζας.

