Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να σκεφτεί να πετάξει εκτός της Συμμαχίας την Ισπανία.

Πέραν της συγκεκριμένη τοποθέτησής του, αποκάλυψε ότι θα προβεί στην αγορά 11 παγοθραυστικών από τη Φινλανδία, ενώ δήλωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει κι άλλες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει την αισιοδοξία του για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

