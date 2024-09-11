Γέφυρα κατέρρευσε στη Δρέσδη - Δεν υπάρχουν θύματα

Γέφυρα κατέρρευσε μερικώς τα ξημερώματα στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

Τμήμα περίπου 100 μέτρων της γέφυρας Καρόλα, η οποία συνδέει την παλιά ιστορική πόλη της Δρέσδης με άλλα τμήματα της πόλης, βυθίσθηκε στον Έλβα για άγνωστο ακόμα λόγο, ανέφεραν οι πυροσβέστες της Δρέσδης.

Ολόκληρη η ζώνη έχει αποκλεισθεί και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στον ποταμό, ανέφερε μέσω του X η αστυνομία της Δρέσδης. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μην πλησιάζουν.

Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις ζημιές ώστε να μην καταρρεύσουν και άλλα τμήματα της γέφυρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Μίχαελ Κλάρε.

#Dresden this morning... during the night 3.08 a.m., parts of the Carola Bridge #Carolabrücke collapsed over a length of about 100 meters, on which the tram runs. The last tram only just before it, so no injuries. The investigation is ongoing 🇩🇪

Το τμήμα της γέφυρας που έπεσε στον Έλβα αφορούσε τις γραμμές του τραμ και την κυκλοφορία των πεζών. Το τμήμα της που χρησιμοποιείται από τα οχήματα δεν έχει επηρεαστεί.

Η μερική κατάρρευση της γέφυρας προκάλεσε επίσης ζημιές σε δύο αγωγούς θέρμανσης, προκαλώντας διακοπές στην περιοχή.

