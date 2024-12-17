Ο Τζολάνι ανακοινώνει πως οι ένοπλες παρατάξεις θα «διαλυθούν» κι οι μαχητές τους θα ενταχθούν στον στρατό

Ο επικεφαλής της συμμαχίας των ισλαμιστών που κατέλαβε την εξουσία στη Συρία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως οι ένοπλες παρατάξεις θα «διαλυθούν» και οι μαχητές τους θα ενταχθούν στον στρατό της νέας εξουσίας που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Οι παρατάξεις θα διαλυθούν κι οι μαχητές θα προετοιμαστούν να ενταχθούν στις τάξεις του υπουργείου Άμυνας», προσεχώς «όλοι θα υπόκεινται στον νόμο», τόνισε ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι —πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, Άχμαντ αλ Σάρα— σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν μέσω Telegram από τη συμμαχία στην οποία κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

