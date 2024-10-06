Οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν προτείνει στο Ισραήλ «ανταλλάγματα» εάν δεν επιτεθεί σε συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές του ισραηλινού μέσου στο Kan11.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προσφέρουν διπλωματική και στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ και σε αντάλλαγμα να μη χτυπήσει ευαίσθητους στόχους στο Ιράν.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα δώσει σκληρή απάντηση στο Ιράν για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του με περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα γίνει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό δίκτυο Kan11, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσφεραν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους εκτεταμένη διπλωματική υποστήριξη και πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια εάν δεν προχωρήσουν σε επίθεση ορισμένων στόχων στο έδαφος του Ιράν.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε επί του θέματος ότι «"θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχό μας, και είμαστε πάντα έτοιμοι να τις ακούσουμε. Ταυτόχρονα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ και την ασφάλεια του Ισραήλ».

Οι επικεφαλής του Ισραηλινού Στρατού συνεχίζουν να διεξάγουν συζητήσεις για να εγκρίνουν σχέδια για την πιθανή απάντηση στο Ιράν, και σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, η απάντηση «θα είναι δύσκολη».

Στο μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη και θα συναντήσει τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.



