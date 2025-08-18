Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

"Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού", ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

"Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς", πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.