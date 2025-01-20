Νετανιάχου για ορκωμοσία Τραμπ: Η Σάρα και εγώ στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας σε εσάς, στη Μελάνια και στον αμερικανικό λαό

Τον Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την ορκωμοσία του ως προέδρου των ΗΠΑ,

προβλέποντας πως «οι καλύτερες μέρες» στις σχέσεις των δύο χωρών θα έρθουν τα επόμενα χρόνια.

«Οι καλύτερες μέρες της συμμαχίας μας δεν έχουν έρθει ακόμη», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα οδηγήσει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Συγχαρητήρια, Πρόεδρε Τραμπ!

Η Σάρα και εγώ στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας σε εσάς, στη Μελάνια και στον αμερικανικό λαό για τη δεύτερη ορκωμοσία σας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρώτη σας θητεία ως Πρόεδρος ήταν γεμάτη από πρωτοποριακές στιγμές στην ιστορία της σπουδαίας συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Αποσύρατε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναγνωρίσατε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, μεταφέρατε την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ και αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στους Υψίπεδους του Γκολάν.

Διαμεσολαβήσατε για τις ιστορικές Συμφωνίες Αβραάμ, στις οποίες το Ισραήλ έκανε ειρήνη με τέσσερις αραβικές χώρες.

Πιστεύω ότι συνεργαζόμενοι και πάλι, θα ανεβάσουμε τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη.

Είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρώσουμε την ήττα της τρομοκρατικής συμμαχίας του Ιράν και θα εισέλθουμε σε μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας για την περιοχή μας.

Εκ μέρους του λαού του Ισραήλ, θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε μαζί σας για την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων, την καταστροφή των στρατιωτικών ικανοτήτων της Χαμάς και την εξάλειψη της πολιτικής της κυριαρχίας στη Γάζα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα ξαναπαρουσιάσει ποτέ απειλή για το Ισραήλ.

Είμαι βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι υπό την ηγεσία σας, οι καλύτερες μέρες της συμμαχίας μας είναι μπροστά μας.»

