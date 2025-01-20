Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιζόταν 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με ανάρτησή του δήλωσε ότι η Συμμαχία θα αυξήσει με ταχείς ρυθμούς τις δαπάνες και την παραγωγή στην Άμυνα, καθώς ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι θα ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.
«Με τον Πρόεδρο Τραμπ ξανά στην εξουσία, θα αυξήσουμε σημαντικά τις δαπάνες και την παραγωγή για την Άμυνα», έγραψε ο Ρούτε σε σε ανάρτηση στο X.
