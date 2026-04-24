Δεσπόζοντας πάνω από το ιστορικό αστικό τοπίο της μαροκινής πρωτεύουσας, ένας ουρανοξύστης 55 ορόφων και αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων άνοιξε τις πύλες του αυτή την εβδομάδα, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τις επεκτεινόμενες παγκόσμιες φιλοδοξίες της χώρας.

Με την ονομασία Πύργος Μοχάμεντ ΣΤ΄ (Mohammed VI Tower) και εμπνευσμένος από έναν πύραυλο στην εξέδρα εκτόξευσής του, το ύψους 250 μέτρων κτίριο θα φιλοξενεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο Waldorf Astoria, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια και διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών.

Ο πύργος, που συγκαταλέγεται στους ψηλότερους ουρανοξύστες της Αφρικής, αναμένεται να δημιουργήσει 450 άμεσες και 3.500 έμμεσες θέσεις εργασίας, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η Leila Haddaoui, διευθύντρια της εταιρείας ανάπτυξης O Tower.

Βρίσκεται στο Σαλέ, τη δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Ραμπάτ, και κατασκευάστηκε σε διάστημα οκτώ ετών με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 εργαζομένων από δώδεκα και πλέον χώρες. Ήδη απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 200 ντιρχάμ (περίπου 46 ευρώ) του Μαρόκου.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στο Μεγάλο Θέατρο του Ραμπάτ, το οποίο σχεδιάστηκε από την αείμνηστη ιρακινο-βρετανίδα αρχιτέκτονα Zaha Hadid, και προσφέρει θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό και τις δύο πόλεις.

Οι φιλοδοξίες της χώρας

Με αυτό το έργο, το Μαρόκο τοποθετεί το Ραμπάτ και το Σαλέ -που συχνά παραβλέπονται από τους τουρίστες- στη διεθνή σκηνή, ως μέρος μιας ευρύτερης τουριστικής προώθησης, πρόσθεσε η Haddaoui.

Το Μαρόκο, που αποτελεί ήδη τη χώρα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Αφρική, βασίζεται οικονομικά στον τουρισμό και επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, καθώς οι περιφερειακές συγκρούσεις πιστεύεται ότι στρέφουν τους ταξιδιώτες προς προορισμούς που θεωρούνται ασφαλέστεροι. Η προσπάθεια αυτή συμπίπτει με την προετοιμασία της χώρας για τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2030.

Για τους ιδρυτές του, ο νεοσύστατος πύργος αποτελεί σύμβολο της αυξανόμενης «ήπιας ισχύος» του Μαρόκου στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αντανακλά τη φιλοδοξία της χώρας να καθιερωθεί ως ηγετικός περιφερειακός παίκτης μέσω αναπτυξιακών έργων υψηλού προφίλ που αποσκοπούν στην επέκταση της επιρροής της.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη συγκεντρώνεται κατά μήκος του «διαδρόμου του Ατλαντικού» του Μαρόκου, ενώ άλλες περιοχές παραμένουν υποανάπτυκτες. Οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία της «Γενιάς Ζ» (Gen Z) πέρυσι ανέδειξαν τα παράπονα για την υψηλή ανεργία και τις προβληματικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πύργος, με συνολική επιφάνεια άνω των 102.800 τετραγωνικών μέτρων, ήταν ιδέα του Othmane Benjelloun, ενός 93χρονου δισεκατομμυριούχου στον οποίο ανήκει η Bank of Africa, μια μαροκινή τράπεζα που κάποτε ήταν κρατική και τώρα ασκεί μεγάλη επιρροή σε όλη την ήπειρο.

Ο μεγιστάνας είχε προσκληθεί από τη NASA το 1969 σε μια προσομοίωση διαστημικής πτήσης πριν από την αποστολή Apollo 12 στη Σελήνη, και η ιδέα για τον ουρανοξύστη γεννήθηκε από εκείνη την επίσκεψη, σύμφωνα με δήλωση της διοίκησης του πύργου.

Πηγή: skai.gr

