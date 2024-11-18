Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να διορίσει επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα των τηλεπικοινωνιών (FCC) τον Μπρένταν Καρ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολεμιστή υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», άνθρωπο που υποστηρίζει ο Ίλον Μασκ και θέλει να «ανακτηθεί ο έλεγχος» των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Ο κ. Καρ είναι «πολεμιστής υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», τόνισε ο εκλεγμένος πρόεδρος στο δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε τον προσεχή διορισμό.

Ο Μπρένταν Καρ αντέδρασε αμέσως μέσω X, αρχικά «ευχαριστώντας» τον «(εκλεγμένο) πρόεδρο», κατόπιν επιμένοντας πως «πρέπει να εξαρθρώσουμε το καρτέλ της λογοκρισίας», που επιβάλλουν κατ’ αυτόν γίγαντες της τεχνολογίας όπως οι Facebook, Google, Apple και Microsoft, και να «αποκαταστήσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης των απλών Αμερικανών».

Ο κ. Καρ εργάζεται στην FCC από το 2012. Ήταν ένας από τους επιτρόπους της από το 2017, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από τον κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Προηγουμένως, είχε εργαστεί ως δικηγόρος ειδικευμένος στα ζητήματα του ρυθμιστικού πλαισίου.

«Θε τερματίσει την επίθεση επιβολής ρυθμίσεων που έχει παραλύσει τους αμερικανούς δημιουργούς θέσεων εργασίας και καινοτομίας και θα φροντίσει η FCC να ικανοποιήσει τις ανάγκες της επαρχιακής Αμερικής», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ.

Ο Μπρένταν Καρ χαίρει της υποστήριξης του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, που ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε επικεφαλής υπό ίδρυση επιτροπής για την «κυβερνητική αποτελεσματικότητα». Είχε εναντιωθεί ιδίως στην απόφαση της FCC να τερματιστεί μεγάλη δημόσια ενίσχυση στη Starlink, μια από τις εταιρείες του πολυδισεκατομμυριούχου, υπενθύμισε η εφημερίδα New York Times.

«Κατά την άποψή μου, δεν επρόκειτο παρά για ρυθμιστικό μέτρο αντιποίνων εναντίον ενός από τους βασικούς στόχους της αριστεράς: του κ. Μασκ», υποστήριζε σε άρθρο του στην εφημερίδα Wall Street Journal τη 14η Οκτωβρίου.

Ο Μπρένταν Καρ είναι εξάλλου ο συγγραφέας του κεφαλαίου για τις τηλεπικοινωνίες του «Σχεδίου 2025», κειμένου έκτασης σχεδόν 900 σελίδων το οποίο καταρτίστηκε από το συντηρητικό κέντρο μελετών Heritage Foundation και πολλοί προεξοφλούν πως είναι στην πραγματικότητα ο οδικός χάρτης για την επανίδρυση του ομοσπονδιακού κράτους επί των ημερών του κ. Τραμπ στην προεδρία.

«Η FCC πρέπει να αλλάξει πορεία» και να «επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους: να ανακτήσει τον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών της τεχνολογίας, να προασπίσει την εθνική ασφάλεια, να απελευθερώσει την οικονομική ευημερία και να εγγυηθεί την υπευθυνότητα και την καλή διακυβέρνησή της», ανέφερε στο κείμενο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.