Πούτιν και Τζινπίνγκ μαζί στο μπαλκόνι

Η Κίνα στηρίζει επιδεικτικά τη Ρωσία με την παρουσία του προέδρου της στη Μόσχα για τον εορτασμό της αντιφασιστικής νίκης, αλλά και με μια σειρά νέες συμφωνίες συνεργασίας. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν υποδέχτηκε την Πέμπτη στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα είναι την Παρασκευή και ο πιο «διάσημος» προσκεκλημένος του στην παρέλαση με την οποία γιορτάζεται στη Μόσχα η νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Η επιλογή του Κινέζου ηγέτη αποτελεί και ένα μήνυμα προς την Δύση και τον Ντόναλντ Τραμπ ειδικότερα, σε μια περίοδο που μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Σι δεν ήταν καθόλου φειδωλός στις φιλοφρονήσεις προς τον Πούτιν τον οποίο και χαρακτήρισε «αγαπημένο φίλο», ενώ αποκάλεσε «ιερό πόλεμο» αυτόν κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Πούτιν χαρακτήρισε «κεντρικό προσκεκλημένο» τον Σι και υποστήριξε ότι Κίνα και Ρωσία μάχονται από κοινού κατά του νεοναζισμού.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους επισκέπτες ξεχωρίζουν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αναμένεται να είναι παρόντες στην παρέλαση. Στη Μόσχα βρίσκεται επίσης από τις αρχές της εβδομάδας και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σημαντικές συμφωνίες

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσία, ο Σι αναμένεται να υπογράψει διάφορες συμφωνίες. «Οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά από διμερή έγγραφα», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο Σι και ο Πούτιν θα συζητήσουν επίσης την «ανάπτυξη συνεργασιών και στρατηγικών σχέσεων». Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης «διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», με βάση πάντα την ανακοίνωση από το Κρεμλίνο. Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα έχει παρουσιαστεί ως «ουδέτερο μέρος» και έχει δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει ούτε το Κίεβο, ούτε τη Μόσχα με όπλα.

Ωστόσο, το Πεκίνο έχει αυξήσει σημαντικά την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία του με τη Μόσχα και κατηγορείται ότι βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε κατηγορήσει το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, ότι προμηθεύει όπλα στη Ρωσία και ότι στέλνει Κινέζους στρατιώτες για να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας. Η Κίνα απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως «αστήρικτους».

H επιλογή του Σι δεν αφήνει αμφιβολίες για την πρόθεση του Πεκίνου να μην εγκαταλείψει τη Μόσχα. Ο Σι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι tο Πεκίνο θα σταθεί στο πλευρό της Μόσχας «ενάντια στη διεθνή τάση προς μονομερή προσέγγιση και ηγεμονικό εκφοβισμό» σε μια έμμεση αναφορά προς τις ΗΠΑ και «θα αναλάβει τις ειδικές ευθύνες που αναλογούν σε μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις».

Ποιος έχει ανάγκη ποιον

Το διμερές εμπόριο έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 245 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Οι δύο χώρες διεξάγουν ολοένα και περισσότερο κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ψηφίζουν από κοινού στα Ηνωμένα Έθνη κατά των δυτικών πρωτοβουλιών. Παρά το γεγονός ότι επικαλείται ουδετερότητα, η Κίνα παρατείνει έμμεσα τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία - κυρίως προμηθεύοντας αγαθά διπλής χρήσης και βοηθώντας στην παράκαμψη των τεχνολογικών κυρώσεων.

Παρόλα αυτά, ο Πούτιν και ο Σι γνωρίζουν ότι η «συνεργασία χωρίς σύνορα», που ανακοινώθηκε πριν από τρία χρόνια, φτάνει στο αποκορύφωμά της - και σταδιακά αντιμετωπίζει το φράγμα των αποκλινόντων εθνικών συμφερόντων.

Όπως επισημαίνουν αρκετοί αναλυτές, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν και του Σι, η Μόσχα και το Πεκίνο δεν είναι εταίροι με ίσους όρους. Λόγω της συνεχιζόμενης απομόνωσής της από τη Δύση, η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα πολύ περισσότερο από ό,τι το αντίστροφο. Τα τελευταία δύο χρόνια, το 30% των ρωσικών εξαγωγών κατευθύνθηκε στην Κίνα, ενώ το 40% των ρωσικών εισαγωγών προήλθε από την Κίνα - αυτό μαρτυρά μια συνεχιζόμενη, αυξανόμενη εξάρτηση που δεν είναι αμοιβαία.

Η Ρωσία παραμένει ωστόσο ένας σημαντικός οικονομικός εταίρος για την Κίνα, αλλά σε καμία περίπτωση απαραίτητος - σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μόνο στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας μπορεί η Κίνα να μάθει κάτι από τη Ρωσία. Η άνθηση του διμερούς εμπορίου έχει φτάσει στα όριά της. Σε σύγκριση με το 2023, ο όγκος των αμοιβαίων εισαγωγών και εξαγωγών αυξήθηκε μόλις κατά 1,9%. Τα προηγούμενα χρόνια, ο Πούτιν και ο Σι απολάμβαναν ετήσια ανάπτυξη άνω του 20%.

Πηγή: tagesschau, Der Spiegel, Die Welt

