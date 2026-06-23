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Μουντιάλ 2026: Έτσι αντέδρασε η οικογένεια του Μέσι στα δύο γκολ με την Αυστρία - Δείτε βίντεο

Η γυναίκα του, Αντονέλα Ροκούζο και τα παιδιά του, απόλαυσαν τα δύο τέρματά του από τις σουίτες του γηπέδου του Ντάλας και έκαναν σαν τρελοί 

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Οικογένεια Μέσι

Ο Μέσι έχει κερδίσει τα πάντα στη ζωή του, αλλά τα μέλη της οικογένειάς του δεν σταματάνε να τον απολαμβάνουν. Και όταν παίζει για την Εθνική Αργεντινής και μάλιστα σε Μουντιάλ, έχουν ένα λόγο παραπάνω να τον υποστηρίζουν με όλη τους την ψυχή. Δείτε πως έκαναν τα μέλη της οικογένειας του Λιονέλ, αλλά και οι φίλοι του, όταν πέτυχε τα δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή
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