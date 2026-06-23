Ο Μέσι έχει κερδίσει τα πάντα στη ζωή του, αλλά τα μέλη της οικογένειάς του δεν σταματάνε να τον απολαμβάνουν. Και όταν παίζει για την Εθνική Αργεντινής και μάλιστα σε Μουντιάλ, έχουν ένα λόγο παραπάνω να τον υποστηρίζουν με όλη τους την ψυχή. Δείτε πως έκαναν τα μέλη της οικογένειας του Λιονέλ, αλλά και οι φίλοι του, όταν πέτυχε τα δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία.

Πηγή: skai.gr

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