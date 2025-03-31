ΕΕ: Θα απαντήσει «με μια φωνή» σε δασμούς, εάν οι ΗΠΑ δεν αφήσουν άλλη επιλογή

Η Ευρώπη θέλει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παράλληλα είναι έτοιμη να απαντήσει με μία φωνή εάν η Ουάσιγκτον δεν της αφήσει άλλη επιλογή, επιβάλλοντας δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Μιλώντας στα εγκαίνια της βιομηχανικής εμπορικής έκθεσης του Ανόβερου, όπου φέτος τιμώμενη χώρα είναι ο Καναδάς, ο Σολτς υπογράμμισε επίσης ότι ο Καναδάς είναι ανεξάρτητη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για την προσάρτηση του Καναδά και αποκαλεί τη χώρα αυτή «51η πολιτεία των ΗΠΑ».

«Είμαστε στο πλευρό σας!» είπε ο Σολτς, προσθέτοντας: «Ο Καναδάς δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Ο Καναδάς είναι ένα περήφανο, ανεξάρτητο έθνος».

Αναφερόμενος στα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δασμούς, ο Σολτς είπε ότι η απάντησή του στις πολιτικές «πρώτα η χώρα μου» είναι περισσότερο ελεύθερο εμπόριο, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερη τεχνολογική κυριαρχία. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν είναι αφελής, ούτε και αδύναμη, υπενθυμίζοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι είναι επιζήμιοι για όλες τις πλευρές.

«Λέω λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες: στόχος της Ευρώπης παραμένει η συνεργασία. Αν όμως οι ΗΠΑ δεν μας αφήσουν άλλη επιλογή, όπως με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσουμε ενιαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.