ΕΕ: Θα απαντήσει «με μια φωνή» σε δασμούς, εάν οι ΗΠΑ δεν αφήσουν άλλη επιλογή

Η Ευρώπη θέλει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παράλληλα είναι έτοιμη να απαντήσει με μία φωνή εάν η Ουάσιγκτον δεν της αφήσει άλλη επιλογή, επιβάλλοντας δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.
Μιλώντας στα εγκαίνια της βιομηχανικής εμπορικής έκθεσης του Ανόβερου, όπου φέτος τιμώμενη χώρα είναι ο Καναδάς, ο Σολτς υπογράμμισε επίσης ότι ο Καναδάς είναι ανεξάρτητη χώρα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για την προσάρτηση του Καναδά και αποκαλεί τη χώρα αυτή «51η πολιτεία των ΗΠΑ».
«Είμαστε στο πλευρό σας!» είπε ο Σολτς, προσθέτοντας: «Ο Καναδάς δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Ο Καναδάς είναι ένα περήφανο, ανεξάρτητο έθνος».
Αναφερόμενος στα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δασμούς, ο Σολτς είπε ότι η απάντησή του στις πολιτικές «πρώτα η χώρα μου» είναι περισσότερο ελεύθερο εμπόριο, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερη τεχνολογική κυριαρχία. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν είναι αφελής, ούτε και αδύναμη, υπενθυμίζοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι είναι επιζήμιοι για όλες τις πλευρές.
«Λέω λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες: στόχος της Ευρώπης παραμένει η συνεργασία. Αν όμως οι ΗΠΑ δεν μας αφήσουν άλλη επιλογή, όπως με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσουμε ενιαία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.