Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω χιονοθύελλας στον Καναδά

Περισσότεροι από 300.000 Καναδοί έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές του Οντάριο, καθώς μια παγοθύελλα σαρώνει αυτήν την επαρχία του Καναδά, σύμφωνα με την εταιρεία Hydro One.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά εξέδωσε προειδοποιήσεις για χιονόνερο στην Οτάβα και σε τμήματα του Κεμπέκ και του Οντάριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος οι παγωμένες χιονονιφάδες να μετατραπούν σε χαλάζι.

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκαν κυρίως από πτώσεις δέντρων και κλαδιών ανέφερε η Hydro One στον ιστότοπό της, σημειώνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα πλημμυρικών φραινομένων στο κεντρικό Οντάριο. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής τουλάχιστον 350.000 πελάτες της εταιρείας είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Οι βλάβες αναμένεται να αποκατασταθούν μέχρι την 1η Απριλίου.

Η εταιρεία Alectra ανέφερε εξάλλου ότι περίπου 35.000 πελάτες της δεν έχουν ρεύμα, κυρίως στο Μπάρι, μια πόλη στα βόρεια του Τορόντο. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι «αργή» λόγω του πάγου στα καλώδια, αλλά «έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι», διαβεβαίωσε.

Η πόλη Ορίλια στο Οντάριο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού η χιονοθύελλα προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι συνθήκες στους δρόμους θεωρούνται επικίνδυνες, έχουν προκληθεί ζημιές σε υποδομές, δέντρα ξεριζώθηκαν.

Πολλοί κάτοικοι σε όλο το Οντάριο ανέφεραν σε αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο ότι οι δρόμοι έκλεισαν επειδή έπεσαν δέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

