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Διάγγελμα Τραμπ στις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας

Η ομιλία του Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με ξένη παρέμβαση στις εκλογές του 2020, σύμφωνα με το MS NOW

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Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό την Πέμπτη στις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας (21:00 EDT / 01:00 GMT).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε την προγραμματισμένη ομιλία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το θέμα της.

Η ομιλία του Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με ξένη παρέμβαση στις εκλογές του 2020, σύμφωνα με το MS NOW.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν διάγγελμα
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