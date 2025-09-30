Η πανδημία «διατάραξε τον πυρήνα της παιδικής ηλικίας»

Η πανδημία του κορωνοϊού άφησε βαθιές πληγές στα παιδιά και τους νέους, διαταράσσοντας «τον ίδιο τον πυρήνα της παιδικής ηλικίας», σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας έρευνας για τον Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, που παρουσιάζει ο Guardian. Αυτήν την περίοδο εξετάζεται ο αντίκτυπος που είχε η πανδημία στους ανήλικους και τα στοιχεία προέρχονται από 18.000 προσωπικές ιστορίες και 400 στοχευμένες συνεντεύξεις.

Ο περιορισμός του παιχνιδιού, η ακύρωση γενεθλίων, σχολικών εκδηλώσεων, εξετάσεων και άλλων σημαντικών σταθμών της παιδικής και εφηβικής ζωής, προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στην ψυχική υγεία των νέων και στις κοινωνικές τους δεξιότητες, προειδοποιεί η έρευνα.

Και βέβαια τεράστιο κεφάλαιο στις ζωές παιδιών και εφήβων οι απώλειες αγαπημένων προσώπων: Έχασαν γονείς, παππούδες και γιαγιάδες και άλλα αγαπημένα πρόσωπα από τον Covid. Μερικά παιδιά πέθαναν από τον Covid, ενώ άλλα συνεχίζουν να ζουν με τις «σοβαρές και, για πολλούς, μακροχρόνιες» συνέπειες της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλη ήταν η ζημιά που προκλήθηκε στην ψυχική υγεία των νέων και στην ικανότητά τους να κάνουν και να διατηρούν φιλίες. Τα παιδιά υπέστησαν «σοβαρή» βλάβη στα χέρια ανθρώπων που προορίζονταν να τα φροντίσουν, όταν τους είπαν να μείνουν στο σπίτι και έχασαν την προστασία που συνήθως προσφέρουν τα σχολεία.

Μερικοί νέοι εκτέθηκαν σε βίαιη πορνογραφία και άλλες βλάβες καθώς η ζωή τους μετακινήθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα και κατέληξαν να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας παίζοντας αντί να μαθαίνουν.

Ένας νεαρός περιέγραψε: «Καθόμουν χωρίς σχολείο, παίζοντας (το βιντεοπαιχνίδι) Animal Crossing για περίπου έξι μήνες». Ένας άλλος είπε ότι έπαιζε Roblox online επί 19 ώρες την ημέρα.

Η σύμβουλος της έρευνας Κλερ Ντόμπιν ανέφερε ότι ένα παιδί είπε: «(Ο Covid) στέρησε από τα παιδιά μεγάλο μέρος της διασκέδασης που καθιστά την παιδική ηλικία μοναδική: πάρτι γενεθλίων, αθλητικές δραστηριότητες, σχολικές χοροεσπερίδες, εκδρομές, διακοπές, όλες τις καθημερινές πτυχές που δημιουργούν την έννοια του να είσαι παιδί και συνθέτουν την ίδια την ουσία της παιδικής ηλικίας.»

Πηγή: skai.gr

