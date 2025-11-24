ΕΕ για δασμούς: Προτεραιότητα ο χάλυβας - Ομάδα μας θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στον χάλυβα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, μετά από συνάντηση με τους υπουργούς εμπορίου της ΕΕ και τους αξιωματούχους εμπορίου των ΗΠΑ στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μια ομάδα της ΕΕ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

