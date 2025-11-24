ΕΕ για δασμούς: Προτεραιότητα ο χάλυβας - Ομάδα μας θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στον χάλυβα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, μετά από συνάντηση με τους υπουργούς εμπορίου της ΕΕ και τους αξιωματούχους εμπορίου των ΗΠΑ στις Βρυξέλλες.
Ο ίδιος ανέφερε ότι μια ομάδα της ΕΕ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες όπως μεταδίδει το Reuters.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.