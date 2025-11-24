Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του στο Παρίσι στις 26 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα, όπως σημειώνει το Reuters.

«Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να καλέσουμε το Ιράν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του έναντι του ΔΟΑΕ και να επαναλάβει γρήγορα τη συνεργασία του με τον οργανισμό», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών πριν από το ταξίδι του Αμπάς Αραγτσί στη Γαλλία.

Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την τύχη δύο Γάλλων πολιτών, στους οποίους δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν το Ιράν μετά την αποφυλάκισή τους και παραμένουν στη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.