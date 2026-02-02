Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε αυτό που θα είναι γνωστό ως Project Vault, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν θα πληγούν ποτέ από οποιαδήποτε έλλειψη», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η πρωτοβουλία θα συνδυάζει χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. δολαρίων από την τράπεζα EXIM και 2 δισ. δολάρια από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, δήλωσε ότι αργότερα μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν ακόμη 11 χώρες που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η έρευνα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, θα πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους.

Ιράν

Όσον αφορά τις εξελίξεις με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά την ένταση που επικρατεί. «Έχουμε πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, μεγάλα πλοία… και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ουκρανία - Ρωσία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε παράλληλα ότι η κυβέρνησή του ίσως έχει σύντομα καλά νέα σχετικά με τις προσπάθειες για την τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Νομίζω ότι ίσως έχουμε σύντομα κάποια καλά νέα», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Ευρώπη.

Κούβα

Αναφερόμενος στην Κούβα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Μεξικό πρόκειται να σταματήσει την αποστολή πετρελαίου προς τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους Κουβανούς ηγέτες για τα επόμενα βήματα.

Κοντά σε ψήφισμα για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης

Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες στο Κογκρέσο πλησιάζουν σε ένα ψήφισμα που αποσκοπεί στον τερματισμό του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν και ότι πιστεύει ότι «βρίσκονται πολύ κοντά σε μια λύση».

Ένα μερικό κλείσιμο τέθηκε σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής (05:01 GMT), αλλά αναμένεται να είναι σύντομο, με τους βουλευτές και από τα δύο κόμματα να εργάζονται για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

