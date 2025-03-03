Γερμανία: Ανοιχτός στην έγκριση «ειδικού ταμείου» από την απερχόμενη βουλή ο Μερτς

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα μελλοντικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται έτοιμος να ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση της Bundestag με την τρέχουσα σύνθεση, προκειμένου να αποφασιστεί νέο ειδικό ταμείο. Απορρίπτει ωστόσο το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης του «φρένου χρέους».

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, κορυφαίοι οικονομολόγοι οι οποίοι συμβουλεύουν τους υποψήφιους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού εκτιμούν τις ανάγκες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και τις αντίστοιχες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε έως και 500 δισεκατομμύρια.

Τα χρήματα θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν μέσω δύο νέων «ειδικών ταμείων», με δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές. Στην επόμενη βουλή ωστόσο, όπως προέκυψε από τις εκλογές, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά διαθέτουν μαζί τη λεγόμενη «μειοψηφία αρνησικυρίας», με την οποία μπορούν να εμποδίσουν την ψήφιση του σχετικού νόμου, για τον οποίο απαιτούνται τα δύο τρίτα της Bundestag. Στην απερχόμενη, αντιθέτως, CDU/CSU, SPD και Πράσινοι διαθέτουν την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, σε επιστολή του προς τους συναδέλφους του από την Ένωση, το SPD και τους Πράσινους, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Κρίστιαν Γκέρκε δηλώνει ότι το κόμμα του είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο μεταρρύθμισης του «φρένου χρέους» και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τμήματα του CDU έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναθεώρηση» και κάνει λόγο για χρηματοδοτικό κενό «τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια ευρώ» στον προϋπολογισμό του 2025.

Διευκρινίζει ωστόσο ότι μια πιθανή μεταρρύθμιση θα πρέπει να αφορά τις «βιώσιμες επενδύσεις στο μέλλον της χώρας» και όχι αποκλειστικά τις στρατιωτικές και εξοπλιστικές δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

