Οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες (SPD) δήλωσαν ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στις συνομιλίες υπό την ηγεσία των συντηρητικών αντιπάλων τους, για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης συνασπισμού.

Ωστόσο, αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες για τον τρόπο κάλυψης του οικονομικού κόστους των αυξημένων αμυντικών δαπανών.

“Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ είναι αναγκαίο να δούμε πως θα κάνουμε πρόοδο σε ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα ασφάλειας” δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ που ηγείται της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων πρέπει να είναι εμπιστευτικές.

Οι οικονομολόγοι που συμβουλεύουν τα κόμματα στη Γερμανία εκτιμούν ότι απαιτούνται περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ για το ταμείο της άμυνας και περίπου 400 με 500 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα ξεχωριστό ταμείο υποδομών, σύμφωνα με δηλώσεις πηγών στο Reuters το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

