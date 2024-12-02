ΕΕ: Καταδικάζει τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

H EE καταδικάζει τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και τη συνεχή υποστήριξή της στην καταστολή του καθεστώτος Άσαντ, επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Ανουάρ Ελ Ανουνί σε γραπτή ανακοίνωση. Σημειώνει ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

«Προτρέπουμε όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και των αστικών υποδομών, καθώς και την απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» τονίζει ο Ανουάρ Ελ Ανουνί. Η τελευταία κλιμάκωση δείχνει για άλλη μια φορά την ανάγκη για μια πολιτική λύση, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

