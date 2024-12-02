Η Τουρκία δεν έδωσε την άδειά της ούτε στηρίζει την επιχείρηση των Σύρων ανταρτών εναντίον των δυνάμεων του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη βορειοδυτική Συρία, δήλωσε απόψε ένας Τούρκος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Φυσικά, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Συρία από την άποψη ότι αφορά ευθέως την εθνική ασφάλειά μας. Όσον αφορά την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη στη βορειοδυτική Συρία, δεν υπάρχει ούτε άδεια, ούτε υποστήριξη από τη χώρα μας», είπε η πηγή αυτή.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) που είναι χαρακτηρισμένη «τρομοκρατική» από την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλες χώρες, δεν έλαβε εντολές ή οδηγίες από την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

