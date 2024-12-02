Eπεται τετ α τετ Γεραπετρίτη - Φιντάν στις Βρυξέλλες

Η άμεση ενίσχυση της βοήθειας της Ουκρανίας, κυρίως με συστήματα αεράμυνας, αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί αύριο 3 και μεθαύριο, 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα έχει αύριο κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα. Η στάση της Ελλάδας ως προς το θέμα της Ουκρανίας είναι συνεπής: οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού θα είναι αντίθετη στα δικά μας συμφέροντα και στη δική μας λογική, ανέφεραν οι διπλωματικές πηγές.

Επιπλέον, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να έχει ένα σύντομο τετ-α-τετ με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν για να συζητήσουν κυρίως την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα των δύο ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Εξάλλου, την Τετάρτη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Τούρκος ομόλογός του θα βρεθούν στη Μάλτα για τη συνεδρίαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν θέσει υποψηφιότητα για δύο εκ των τεσσάρων βασικών αρχών του ΟΑΣΕ. Η Τουρκία προτείνει για το θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, τον Φεριντούν Σινιρίογλου και η Ελλάδα προτείνει για τη θέση της υπεύθυνης δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, την πρώην νομική σύμβουλο του υπουργείου Εξωτερικών και του Μεγάρου Μαξίμου για θέματα διεθνούς δικαίου, Μαρία Τελανιάν. Για την εκλογή τους, απαιτείται ομοφωνία από το σύνολο των 56 χωρών μελών του ΟΑΣΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ρωσία. Διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι μία επιτυχής ελληνική υποψηφιότητα θα είχε σημασία, δεδομένου ότι ο ΟΑΣΕ θα έχει τεράστιο ρόλο να επιτελέσει την επομένη της κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, κυρίως στο κομμάτι της ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

