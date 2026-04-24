ΕΕ και ΗΠΑ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τα κρίσιμα ορυκτά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στην παραγωγή και την ασφάλεια εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών.

The U.S. and EU signed a critical minerals agreement favoring non-Chinese suppliers. Secretary of State Rubio and EU Trade Commissioner Šefčovič signed the deal today. pic.twitter.com/u9qC7f2esM April 24, 2026

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αποθέματα κρίσιμων ορυκτών, ιδιαίτερα στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών που σήμερα κυριαρχούνται από κινεζικές εταιρείες.

Ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε ρητά στην Κίνα, ωστόσο σημείωσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία με τις Βρυξέλλες αντανακλά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση μεταξύ των δυτικών συμμάχων για τη σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων και των κρίσιμων ορυκτών για την οικονομική τους επιτυχία.

«Η υπερσυγκέντρωση αυτών των πόρων, το γεγονός ότι κυριαρχούνται από ένα ή δύο σημεία, αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε πριν από την υπογραφή του μνημονίου.

Πηγή: skai.gr

