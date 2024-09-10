O εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, ανέφερε σήμερα ότι η ΕΕ έχει λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με τις παραδόσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία και τώρα η ΕΕ ετοιμάζεται να λάβει τα μέτρα της.

«Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ, στις διμερείς επαφές του με τους Ιρανούς εταίρους, προειδοποίησε πολλές φορές το Ιράν για μια τέτοια απόφαση», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σε διάφορα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και στο ΑΜΠΕ. Υπενθύμισε, επίσης, ότι «οι ηγέτες της ΕΕ ήταν πολύ σαφείς στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου: «Η ΕΕ θα ανταποκριθεί γρήγορα και σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους, μεταξύ άλλων με νέα και σημαντικά περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν».

Συνεχίζοντας, ο Πίτερ Στάνο, επεσήμανε τα εξής: «Η παράδοση βαλλιστικών πυραύλων πιθανότατα θα βοηθήσει την εκστρατεία κλιμακωτών βομβαρδισμών της Ρωσίας εναντίον Ουκρανών αμάχων, πόλεων και μη στρατιωτικών υποδομών, αυξάνοντας περαιτέρω τις απώλειες αμάχων και τις καταστροφές. Αυτό αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση από τη Ρωσία και μια κλιμάκωση της υποστήριξης του Ιράν στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία παραβιάζει τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτή η υποστήριξη στην τρομοκρατική εκστρατεία της Ρωσίας κατά του πληθυσμού της Ουκρανίας θα αντιμετωπιστεί με μια ισχυρή απάντηση από την ΕΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ, έχει ήδη θέσει στα κράτη-μέλη της ΕΕ ένα ουσιαστικό σύνολο αποφασιστικών και στοχευμένων μέτρων ως μέρος της απάντησης της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη».

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε Ιρανούς κατασκευαστές drone, των οποίων τα προϊόντα προμηθεύονταν στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

