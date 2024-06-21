Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ευαίσθητα ηλεκτρονικά ιατρικά δεδομένα ασθενών που υπεκλάπησαν από τα συστήματα εταιρείας η οποία εξυπηρετεί το σύστημα δημόσιας υγείας NHS στην Αγγλία φαίνεται πως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του NHS Αγγλίας, η ομάδα των χάκερ που πραγματοποίησε την κυβερνοεπίθεση κατά της εταιρείας Synnovis στις 3 Ιουνίου απαιτώντας λύτρα, υποστηρίζει πως το βράδυ της Πέμπτης δημοσιοποίησε τα δεδομένα αυτά.

Η κυβερνοεπίθεση κατά της Synnovis εκτιμάται ότι ήταν έργο της ρωσικής ομάδας χάκερ Qilin, η οποία είπε μέσω μηνυμάτων στο BBC ότι θέλησε να «τιμωρήσει» το Ηνωμένο Βασίλειο για την ανεπαρκή βοήθεια σε κάποιον αδιευκρίνιστο πόλεμο.

Το NHS Αγγλίας με δήλωση ανέφερε πως εργάζεται με τη Synnovis και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας για να επιβεβαιώσει κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν αναρτηθεί προέρχονται πράγματι από τα συστήματα που δέχθηκαν επίθεση.

Σύμφωνα με το BBC, στη σελίδα της ομάδας Qilin στο σκοτεινό διαδίκτυο αλλά και στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Telegram έχουν αναρτηθεί δεδομένα όγκου 400GB που μοιάζει να περιλαμβάνουν ονόματα ασθενών του NHS, ημερομηνίες γεννήσεως, αριθμούς μητρώου στο NHS και περιγραφές αιματολογικών εξετάσεων.

Αναρτήθηκαν ακόμα πληροφορίες περί οικονομικών διακανονισμών μεταξύ νοσοκομείων, συνοικιακών ιατρείων και Synnovis.

Η κυβερνοεπίθεση στην αρχή του μήνα έχει προκαλέσει την αναβολή τουλάχιστον 1.100 προγραμματισμένων επεμβάσεων και 2.100 ραντεβού σε νοσοκομεία της Αγγλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.