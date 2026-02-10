Δολοφονήθηκε ο Κερτ Κομπέιν; Νέα έρευνα αμφισβητεί την αυτοκτονία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ανεξάρτητη ομάδα ιατροδικαστών αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας του Κερτ Κομπέιν, επανεξετάζοντας τη νεκροψία και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν εγείρει ανεξάρτητη ομάδα ιατροδικαστών, η οποία, επανεξετάζοντας τη νεκροψία και τα στοιχεία της υπόθεσης, αμφισβητεί το πόρισμα της αυτοκτονίας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ο Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα που προκλήθηκε από καραμπίνα στο σπίτι του στο Σιάτλ. Εκείνη την εποχή, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με μια καραμπίνα Remington Model 11, διαμετρήματος 20.

Μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών από τον ιδιωτικό τομέα επανεξέτασε το υλικό της νεκροψίας και τα στοιχεία του τόπου θανάτου, αναφέρει η Daily Mail. Στην έρευνα συμμετείχε και ο Μπράιαν Μπέρνετ, ειδικός με εμπειρία σε υποθέσεις υπερβολικής δόσης που συνοδεύονται από τραύματα από πυροβολισμό.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Μισέλ Γουίλκινς, που συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στην Daily Mail ότι μετά από μόλις τρεις ημέρες επανεξέτασης των στοιχείων «με φρέσκια ματιά», ο Μπέρνετ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Όπως ανέφερε, το συμπέρασμα αυτό προέκυψε ύστερα από εξαντλητική ανάλυση των ευρημάτων της νεκροψίας, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, περιλαμβάνουν ενδείξεις που δεν συνάδουν με έναν άμεσο θάνατο από πυροβολισμό.

Η μελέτη, η οποία έχει κατατεθεί για επιστημονική αξιολόγηση, παρουσιάζει δέκα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν ήρθε αντιμέτωπος με έναν ή περισσότερους δράστες. Σύμφωνα με αυτά, του χορηγήθηκε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης για να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μετά οι δράστες τοποθέτησαν το όπλο στα χέρια του και άφησαν πίσω ένα πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας.

«Υπάρχουν στοιχεία στη νεκροψία που σε κάνουν να σκέφτεσαι: περίμενε λίγο, αυτός ο άνθρωπος δεν πέθανε ακαριαία από πυροβολισμό», είπε η Γουίλκινς, επισημαίνοντας βλάβες σε όργανα που συνδέονται με έλλειψη οξυγόνου. «Η νέκρωση στον εγκέφαλο και στο ήπαρ εμφανίζεται σε περιπτώσεις υπερβολικής δόσης. Δεν εμφανίζεται σε θάνατο από καραμπίνα».

Ο Μπέρνετ διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στην ανάλυση τόπων εγκλήματος και στην ερμηνεία σύνθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Έχει αποκτήσει αναγνώριση στις ΗΠΑ για την εμπεριστατωμένη δουλειά του σε αμφιλεγόμενες υποθέσεις, όπως ο θάνατος του πεζοναύτη συνταγματάρχη Τζέιμς Σάμπο και η έρευνα για τον Μπίλεϊ Τζο Τζόνσον Τζούνιορ, όπου οι λεπτομερείς ιατροδικαστικές ανασυνθέσεις του αμφισβήτησαν επίσημα πορίσματα.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Ιατροδικαστή της Κομητείας Κινγκ δήλωσε στην Daily Mail ότι το γραφείο συνεργάστηκε με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, διενήργησε πλήρη νεκροψία και ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία.

«Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε ανοιχτή στο να επανεξετάσει τα συμπεράσματά της, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουμε δει κάτι που να δικαιολογεί την επανέναρξη της υπόθεσης ή την αλλαγή του αρχικού πορίσματος», ανέφερε.

Η Daily Mail εξέτασε την έκθεση νεκροψίας του Κερτ Κομπέιν, στην οποία περιγράφεται ότι η σορός του βρέθηκε στο πάτωμα του θερμοκηπίου, πάνω από το γκαράζ του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τη νεκροψία της 20ής Ιουνίου 1994, στην αριστερή μπροστινή τσέπη του τζιν του βρέθηκαν διάφορα χαρτιά, ανάμεσά τους ένα σημείωμα γραμμένο με μαύρο μελάνι που ανέφερε: «Remington 20 gauge φυσίγγια 2-3/4 ιντσών ή μικρότερα, ελαφριά γόμωση, 10888925».

Η Γουίλκινς είπε ότι «για μένα, όλο αυτό μοιάζει σαν κάποιος να έστησε μια σκηνή, σχεδόν σαν ταινία, και να ήθελε να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Η απόδειξη για το όπλο είναι στην τσέπη του. Η απόδειξη για τα φυσίγγια είναι επίσης στην τσέπη του. Και τα φυσίγγια είναι τοποθετημένα τακτοποιημένα δίπλα στα πόδια του».

Η νέα ιατροδικαστική έκθεση επισημαίνει ότι τα μανίκια του Κερτ Κομπέιν ήταν γυρισμένα προς τα πίσω, ενώ ο εξοπλισμός της ηρωίνης βρέθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων. Το κιτ περιείχε σύριγγες με καπάκι, βαμβάκι και κομμάτια μαύρης ηρωίνης περίπου ίδιου μεγέθους.

«Μας ζητούν να πιστέψουμε ότι, αφού έκανε τρεις ενέσεις, έκλεισε τις σύριγγες και τακτοποίησε τα πάντα, ενώ πέθαινε. Έτσι συμπεριφέρεται κάποιος την ώρα που πεθαίνει;» δήλωσε η Γουίλκινς. «Οι αυτοκτονίες συνήθως είναι χαοτικές. Εδώ η σκηνή ήταν υπερβολικά “καθαρή”.»

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση είχαν υποστηρίξει ότι ο Κομπέιν έκανε ένεση με ποσότητα ηρωίνης δεκαπλάσια από τη συνηθισμένη, δόση που ακόμη και για έναν βαρύ χρήστη θεωρείται ακραία.

Η νεκροψία έδειξε υγρό στους πνεύμονες, αιμορραγία στα μάτια και βλάβες στον εγκέφαλο και το ήπαρ. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική μελέτη, τα ευρήματα αυτά δεν είναι τυπικά για έναν άμεσο θάνατο από πυροβολισμό, αλλά συναντώνται συχνά σε θανάτους από υπερβολική δόση ηρωίνης, όπου η αναπνοή επιβραδύνεται και η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται σταδιακά.

Η αιμορραγία στα μάτια και οι βλάβες στα όργανα δείχνουν ότι ο οργανισμός του πιθανόν στερήθηκε οξυγόνο, κάτι που, όπως εκτιμά η ομάδα, δύσκολα εξηγείται μόνο από τον πυροβολισμό.

Σε θανάτους από πυροβολισμό στο κεφάλι, συνήθως αίμα εισέρχεται στους αεραγωγούς. Ωστόσο, στη νεκροψία του Κομπέιν δεν υπάρχει τέτοια αναφορά.

Αν και οι εγκεφαλικές κακώσεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διακόψουν την αναπνοή, αυτό συμβαίνει συνήθως λίγο μετά τον τραυματισμό. Σε τόσο σοβαρό τραύμα, θα αναμενόταν κανονικά παρουσία αίματος στους αεραγωγούς.

Η έκθεση εκτιμά ότι το εγκεφαλικός στέλεχος, το τμήμα του εγκεφάλου που ρυθμίζει την αναπνοή, πιθανότατα δεν είχε υποστεί βλάβη. Επιπλέον, η θέση των χεριών του δεν παραπέμπει στη χαρακτηριστική μυϊκή ακαμψία που παρατηρείται σε κακώσεις του εγκεφαλικού στελέχους.

Η ιατροδικαστική μελέτη πέρασε από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης (peer review) στο International Journal of Forensic Science πριν γίνει δεκτή για δημοσίευση.

Η Γουίλκινς υποστηρίζει ότι ο Κομπέιν ενδέχεται να είχε ήδη ακινητοποιηθεί σωματικά πριν δεχθεί τον μοιραίο πυροβολισμό.

«Πεθαίνει από υπερβολική δόση και μετά βίας μπορεί να αναπνεύσει, ενώ το αίμα δεν κυκλοφορεί επαρκώς», είπε.

«Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος και το ήπαρ δεν οξυγονώνονται, ουσιαστικά “λιμοκτονούν” από έλλειψη οξυγόνου και καταρρέουν».

Πρόσθεσε επίσης ότι το μέγεθος και ο μηχανισμός του όπλου καθιστούν εξαιρετικά απίθανο να μπορούσε ο Κομπέιν να το χειριστεί ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση.

«Αν δει κανείς τις φωτογραφίες από τον χώρο, καταλαβαίνει πόσο μεγάλο είναι αυτό το όπλο», είπε. «Φανταστείτε ότι είναι σε κώμα και ετοιμοθάνατος και πρέπει ταυτόχρονα να το σηκώσει και να το κρατήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσει τη σκανδάλη στο στόμα του. Ζυγίζει περίπου τρία κιλά».

Η θέση των χεριών του Κομπέιν και η απουσία πιτσιλίσματος αίματος δημιούργησαν ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Το αριστερό του χέρι ήταν σφιχτά τυλιγμένο γύρω από την κάννη, κοντά στο στόμιο του όπλου, ενώ ο κάλυκας του φυσιγγίου βρέθηκε πάνω σε έναν σωρό ρούχων, σε σημείο αντίθετο από την κατεύθυνση στην οποία κανονικά θα εκτινασσόταν.

«Δηλαδή, μιλάμε για κάποιον που πεθαίνει από υπερβολική δόση, είναι σε κώμα, και παρ’ όλα αυτά σηκώνει το όπλο, το κρατά έτσι ώστε να φτάσει τη σκανδάλη και το βάζει στο στόμα του. Είναι παράλογο», είπε η Γουίλκινς.

Η ομάδα αναπαρήγαγε το όπλο και διαπίστωσε ότι, αν το χέρι βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κάννης, εκεί όπου, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας του Σιάτλ, βρισκόταν το χέρι του Κομπέιν, το όπλο δεν θα μπορούσε καν να εκτοξεύσει τον κάλυκα.

«Άρα, όχι μόνο ο κάλυκας βρέθηκε σε σημείο όπου δεν θα έπρεπε, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου κάλυκας», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι το αριστερό χέρι του Κομπέιν ήταν ασυνήθιστα καθαρό. «Όποιος έχει δει φωτογραφίες από αυτοκτονίες με καραμπίνα ξέρει πόσο βίαιες είναι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό το χέρι να μην είναι καλυμμένο με αίμα. Ήταν τόσο καθαρό που… εντάξει, ακούγεται φρικτό, αλλά σχεδόν θα μπορούσες να φας από πάνω του».

Σύμφωνα με την έκθεση, στο σενάριο της ανθρωποκτονίας το αριστερό χέρι του Κομπέιν τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά τον θάνατό του, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί το αποτύπωμα που μοιάζει με σημάδι αντίχειρα και εντοπίστηκε στο χέρι του.

Στην ιατροδικαστική έρευνα, τέτοιου είδους ίχνη μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των γεγονότων, δείχνοντας τι άγγιξε ένα άτομο ή πώς μεταφέρθηκε μια ουσία ή ένα αντικείμενο.

Η Γουίλκινς αναφέρθηκε επίσης σε κηλίδες αίματος που, όπως είπε, δείχνουν ότι η σορός ενδέχεται να μετακινήθηκε.

«Υπάρχει αίμα στο κάτω μέρος της μπλούζας του», εξήγησε. «Ο μόνος τρόπος να βρεθεί εκεί αίμα είναι αν ο Κερτ σηκώθηκε και το κεφάλι του ήταν προς τα κάτω.

Δεν υπάρχει αίμα στο χέρι του. Δεν υπάρχει αίμα στο υπόλοιπο της μπλούζας. Υπάρχει όμως μια μεγάλη κηλίδα αίματος στο τελείωμα της μπλούζας».

Στο μικροσκόπιο μπήκε και το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας. «Το πάνω μέρος του σημειώματος είναι γραμμένο από τον Κερτ Κομπέιν», είπε η Γουίλκινς.

«Δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να μιλά για αυτοκτονία. Ουσιαστικά μιλά για την πρόθεσή του να εγκαταλείψει το συγκρότημα».

Και πρόσθεσε: «Στο κάτω μέρος υπάρχουν τέσσερις γραμμές. Ακόμα κι αν κοιτάξει κανείς πρόχειρα το σημείωμα, φαίνεται ότι αυτές οι τελευταίες γραμμές είναι γραμμένες διαφορετικά. Το γράψιμο είναι πιο μεγάλο, πιο ακατάστατο».

Η Γουίλκινς τόνισε ότι η ομάδα δεν ζητά συλλήψεις, αλλά διαφάνεια και επανεξέταση των στοιχείων.

«Δεν είπαμε “συλλάβετε κάποιον αύριο”», είπε. «Είπαμε ότι υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, στοιχεία που εσείς έχετε και εμείς όχι».

Ανέφερε επίσης ότι έχει μιλήσει με οικογένειες ανθρώπων που αυτοκτόνησαν επηρεασμένοι από τον θάνατο του Κομπέιν. «Το 2022, ένα παιδί έβαλε τέλος στη ζωή του επειδή πίστευε ότι το είχε κάνει και ο Κομπέιν. Οι μιμητικές αυτοκτονίες δεν σταμάτησαν ποτέ».

Τα αιτήματα για επανέναρξη της υπόθεσης απορρίφθηκαν. «Και οι δύο απάντησαν απλώς “όχι”», είπε. «Σαν να λένε: δεν εξετάζουμε καν τα στοιχεία σας».

Για την ίδια, ο στόχος παραμένει απλός: «Αν κάνουμε λάθος, ας μας το αποδείξουν. Αυτό μόνο ζητήσαμε».

Πηγή: skai.gr

