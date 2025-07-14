Λογαριασμός
Ιράκ: Καταρρίφθηκε drone κοντά σε αεροδρόμιο που βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις (Βίντεο)

Πρόκειται για το δεύτερο drone που καταρρίπτεται κοντά στο αεροδρόμιο αυτό στο βόρειο Ιράκ από τις αρχές Ιουνίου

Ιρακ

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) με εκρηκτικά καταρρίφθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας.

Πρόκειται για το δεύτερο drone που καταρρίπτεται κοντά στο αεροδρόμιο αυτό στο βόρειο Ιράκ από τις αρχές Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τα δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν.

«Στις 02:20 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές», σημείωσαν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της αυτόνομης περιφέρειας.

Στις 3 Ιουλίου, οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ένα drone είχε καταρριφθεί κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιρακινού Κουρδιστάν είχε τότε κατηγορήσει για την επίθεση τη Χασντ αλ Σαάμπι, οργάνωση φιλοϊρανών πρώην παραστρατιωτικών που εντάχθηκαν στις τακτικές δυνάμεις.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βαγδάτης έκρινε «εντελώς απαράδεκτη» αυτή την κατηγορία με στόχο «έναν επίσημο θεσμό ασφαλείας».

Επιθέσεις με drones και ρουκέτες σημειώνονται εδώ και χρόνια στο Ιράκ, χώρα που αποτελεί συχνά πεδίο συγκρούσεων δια αντιπροσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

