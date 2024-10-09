Μοσάντ: Συνδέει την εκεχειρία στον Λίβανο με την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα (φωτό με Νετανιάχου) φέρεται να είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Χαμάς.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ ειδήσεων του καναλιού Channel 12, ο επικεφαλής της Μοσάντ είπε στον επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς ότι οι συμφωνίες πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Η στρατηγική φέρεται να στοχεύει στο να πείσει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ - που έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτά σε κατάπαυση του πυρός στο βορρά - να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στον αρχηγό της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ, να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία στη Γάζα που έχει αποδειχθεί άπιαστη εδώ και πολλούς μήνες.



Τον περασμένο χρόνο, αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ διαμήνυσαν ότι δεν θα σταματήσουν να εκτοξεύουν πυραύλους προς το Ισραήλ έως ότου τερματιστούν οι μάχες στη Γάζα, αν και τις τελευταίες ημέρες η τρομοκρατική ομάδα φάνηκε να αμβλύνει αυτή την απαίτηση, λέγοντας ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός αποκλειστικά στον Λίβανο.

Σημειώνεται ότι ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε τον Νετανιάχου να σχεδιάσει την «επόμενη ημέρα» των χερσαίων επιχειρήσεων στον Λίβανο κατά την επικοινωνία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.