Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για θέματα εθνικής ασφάλειας, επισκέπτεται από προχθές, Τρίτη, την Κίνα και είναι ο πρώτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκου Οίκου που μεταβαίνει στη χώρα αυτή από το 2016.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται με φόντο εντάσεις ανάμεσα στην Κίνα και σημαντικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον στην Ασία, την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν.

Ο Σάλιβαν - στη διάρκεια ενός σπάνιου τετ-α-τετ με υψηλόβαθμο Κινέζο στρατιωτικό αξιωματούχο - επανέλαβε σήμερα στο Πεκίνο τη σημασία της σταθερότητας στο στενό της Ταϊβάν και στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου το τελευταίο διάστημα κλιμακώνεται η ένταση - και υπενθύμισε την στήριξη των ΗΠΑ στους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο χώρες έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν μια ενδεχόμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ «μέσα στις προσεχείς εβδομάδες».

Σάλιβαν: «Πολύ σημαντική η συνάντηση»

«Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τέτοιου είδους ανταλλαγές», δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν απευθυνόμενος στον Κινέζο στρατηγό Ζανγκ Γιουσία, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

«Πιστεύω πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνάντηση, με δεδομένη την κατάσταση του κόσμου και την ανάγκη να διαχειριστούμε με τρόπο υπεύθυνο τις σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογράμμισε ο Σάλιβαν πριν από τη συνομιλία τους.

Από την πλευρά του, ο Ζανγκ ευχαρίστησε τον Σάλιβαν για την επίσκεψή του και χαιρέτισε «την αξία που δίνει η αμερικανική κυβέρνηση στη στρατιωτική ασφάλεια».

Σύμφωνα με έναν απολογισμό της συνομιλίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο, ο Τζέικ Σάλιβαν υπογράμμισε τη σημασία της «σταθερότητας» στο στενό της Ταϊβάν, που χωρίζει το νησί από την ηπειρωτική Κίνα.

Ο ίδιος επέμεινε εξάλλου στη σημασία της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στη Νότια Σινική Θάλασσα, θέατρο επεισοδίων ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μανίλα.

Η Κίνα δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής απολογισμό της συνομιλίας.

Χθες, Τετάρτη, το Πεκίνο προειδοποίησε την Ουάσινγκτον εναντίον οποιασδήποτε υποστήριξης προς τις Φιλιππίνες στη Νότια Σινική Θάλασσα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί ακριβώς στο να υποστηρίξουν τους συμμάχους τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις διμερείς συνθήκες ως πρόσχημα για να υπονομεύουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας», προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Παρά τις τεταμένες διμερείς σχέσεις τους, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το διάλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.