Το 64% των πολιτών στη Γαλλία είναι δυσαρεστημένο από τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού στην πρωθυπουργία, έδειξε δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται σήμερα και η οποία σηματοδοτεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Μπαϊρού για την έγκριση μεταρρυθμίσεων και τον περιορισμό του ελλείμματος της Γαλλίας.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό του ραδιοσταθμού Sud Radio από το Ifop-Fiducial σε δείγμα 1.000 ανθρώπων στη Γαλλία στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αυτήν, το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση Μπαϊρού θα αντιμετωπίσει σύντομα προτάσεις μομφής, παρόμοιες με αυτές που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.