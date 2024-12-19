Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγορεί σε έκθεσή της που δημοσιοποιεί σήμερα, Πέμπτη, τις αρχές του Ισραήλ πως επιδίδονται σε «πράξεις γενοκτονίας» καθώς «στερούν εκ προθέσεως» από τους παλαιστινίους αμάχους την «πρόσβαση σε πόσιμο νερό» από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς, που διανύει την 440ή ημέρα του.

«Οι ισραηλινές αρχές επέβαλαν εσκεμμένα συνθήκες ζωής υπολογισμένες για να προκαλέσουν την καταστροφή μέρους του πληθυσμού της Γάζας, στερώντας εκ προθέσεως από τους παλαιστίνιους αμάχους στον θύλακο την επαρκή πρόσβαση στο νερό», αναφέρει η οργάνωση σε δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έρευνα.

«Κάνοντάς το, οι ισραηλινές αρχές είναι υπεύθυνες για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της εξόντωσης, και για πράξεις γενοκτονίας», συνεχίζει το HRW.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας από διάφορες ΜΚΟ, κι ακόμη και ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης από διάφορες χώρες, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής.

Οι ισραηλινές αρχές απορρίπτουν πάντα κατηγορηματικά και αγανακτισμένα αυτή την κατηγορία. Την 5η Δεκεμβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «εντελώς κατασκευασμένη, απόλυτα αναξιόπιστη και βασισμένη σε ψέματα», επιμένοντας πως οι ενέργειες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας στρέφονται εναντίον θεμιτών στρατιωτικών στόχων, μελών ή εγκαταστάσεων οργανώσεων που χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές», και ότι δεν επιδιώκει εσκεμμένα θανάτους αμάχων.

Στην έκθεσή του το HRW επιμένει πως οι αρχές του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση των κατοίκων της Γάζας σε πόσιμο νερό από πρόθεση και τονίζει πως αυτό δείχνει την βούλησή του να τους «εξολοθρεύσει».

Η ΜΚΟ κατηγορεί το Ισραήλ για τη διάπραξη «πράξεων γενοκτονίας» και όχι γενοκτονίας, καθώς αυτή η τελευταία κατηγορία θα προϋπέθετε να αποδειχθεί η βούληση γι’ αυτό.

«Η συμπεριφορά που παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση, όπως και δηλώσεις, αφήνουν να εννοηθεί ότι ορισμένοι ισραηλινοί αξιωματούχοι ήθελαν να αφανιστούν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, κάτι που μπορεί να δείχνει αυτή τη βούληση», σημειώνεται όμως στο κείμενο.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης στον Τύπο, η Λάμα Φάκι, επικεφαλής της διεύθυνσης του HRW που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε πως παρά την απουσία «γραπτού σχεδίου», ή «καθαρά διατυπωμένης» πρόθεσης γενοκτονίας, η πρόθεση να διαπραχθεί γενοκτονία μπορεί να επιδειχθεί με την παρατήρηση συστηματικών πράξεων ή ενεργειών που έχουν συνοχή και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «συγκεκριμένη πρόθεση για την εσκεμμένη καταστροφή» μιας εθνικής ομάδας.

Το Ισραήλ επικύρωσε το 1951 τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του για σχεδόν έναν χρόνο, το HRW τονίζει πως επικοινώνησε επανειλημμένα με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας του εξηγήσεις για τα συγκεκριμένα γεγονότα που καταγράφονται στην έκθεσή του, αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Το HRW θυμίζει ωστόσο πως ο Γιοάβ Γκάλαντ, ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, διέταξε την 9η Οκτωβρίου 2023 την επιβολή «απόλυτης πολιορκίας» στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Δεν θα υπάρχουν ηλεκτρικό ρεύμα, τροφή, νερό, καύσιμα», είπε πει τη μεθεπομένη της εφόδου της Χαμάς.

Η έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή 1.208 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων που σκοτώθηκαν αυθημερόν, την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 45.000 Παλαιστινίων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Αντίδραση του Ισραήλ: «Ξεδιάντροπα ψέμματα»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε, χαρακτηρίζοντας τη «γεμάτη ξεδιάντροπα ψέματα», την έκθεση.

Η έκθεση αυτή «είναι γεμάτη ξεδιάντροπα ψέματα», σε βαθμό υπερβολικό «ακόμα και για το HRW, ο πήχης του οποίου είναι ήδη χαμηλά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή διπλωματία, κατηγορώντας το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι επιδίδεται σε «αντιισραηλινή προπαγάνδα».

