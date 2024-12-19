Ουκρανία: Η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 768.000 στρατιώτες στον πόλεμο

Η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 768.000 στρατιώτες στον πόλεμο, ενώ μόνο την Τετάρτη σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν 1.530 στρατιώτες ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Παράλληλα, 27 τεθωρακισμένα οχήματα και 14 συστήματα πυροβολικού καταστράφηκαν.



Αναλυτικά, οι συνολικές απώλειες μάχης των ρωσικών δυνάμεων μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2022 και 19 Δεκεμβρίου 2024 εκτιμώνται ως εξής:

Πηγή: skai.gr

