Η πρώτη μεγάλη ομιλία του Φρανσουά Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε πριν από λίγο με μια ερώτηση από τη βουλευτή του Εθνικού Ράλι του Βαρ, Laure Lavalette, η οποία ζητά από τον πρωθυπουργό να περιγράψει τις πολιτικές του προτεραιότητες ενόψει της «έκτακτης ανάγκης», που απαιτεί νόμος για τους αγρότες καθώς και μέτρα για τη μετανάστευση.

«Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του πλουραλισμού στην πολιτική», απάντησε ο Φρανσουά Μπαϊρού, προτού θυμηθεί τα «Ιμαλάια των προκλήσεων» που βρίσκονται μπροστά του. «Δεν θα αφήσω τίποτα χωρίς αντιμετώπιση και αναπάντητο. Όλα τα προβλήματα που υποδείξατε, τα οποία οφείλονται σε ρήγματα στη γαλλική κοινωνία, θα προσπαθήσω να τα επιλύσω (...) με διάλογο με καθεμία από τις πολιτικές ομάδες. Θα προσπαθήσω να τα λύσω λαμβάνοντας υπόψη όλους όσοι κάθονται σε αυτές τις καρέκλες», διαβεβαίωσε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να προσφέρει «δίκαιη μεταχείριση» σε όλους.

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός είπε στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου ότι ελπίζει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Γαλλίας, υπό την ηγεσία του Μισέλ Μπαρνιέ, έπεσε νωρίτερα τον Δεκέμβριο, αφού απέτυχε να βρει αρκετή υποστήριξη για τον προϋπολογισμό που στόχευε να τιθασεύσει ένα μεγάλο έλλειμμα.

Οι δηλώσεις του για τη Μαγιότ

Ερωτηθείς από τον πρώην μακρονιστή Υπουργό Εσωτερικών, Gérald Darmanin, για την κατάσταση στη Μαγιότ, ο Φρανσουά Μπαϊρού μίλησε για έναν «αβέβαιο απολογισμό» με «περίπου είκοσι θανάτους, 200 σοβαρά τραυματίες και 1.500 τραυματίες σε σχετική έκτακτη ανάγκη», «ο οποίος μπορεί να γίνει χειρότερος».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «ανησυχεί για τη μοίρα όσων ενεπλάκησαν στην αναταραχή» ενώ δεν προστατεύονταν, προτού αναφέρει λεπτομερώς την κατάσταση «η ζωή επανέρχεται σε τροχιά στη Μαγιότ». «Το 50% περίπου του νοσοκομείου έχει ανακτήσει τη δραστηριότητά του», διαβεβαίωσε ο κ. Μπάιρου. Δύο από τις μονάδες αφαλάτωσης τέθηκαν σε λειτουργία ξανά, είπε επίσης, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγάλο πρόβλημα παραμένει, δηλαδή η επιστροφή σε λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, που ήταν στο 50% και θα πρέπει να είναι στο 75% μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, περίπου το 80% θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Η κυβέρνηση θα απευθύνει πρόσκληση για έργα σε πολύ γρήγορα, προκατασκευασμένα (…) και όχι πολύ ακριβά σχέδια κατοικιών», για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της περιοχής, είπε επίσης ο κ. Μπάιρου.

Για τη δημοσιονομική κατάσταση

«Δεν θα αφήσω αναπάντητη τη δημοσιονομική κατάσταση» διαβεβαιώνει ο κ. Μπάιρου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι δεν θα κάνει τη δήλωση γενικής πολιτικής του, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου. Ο κ. Μπάιρου είπε ότι θέλει να προσεγγίσει μια «συναίνεση» με τις διάφορες πολιτικές ομάδες και να βρει υποστήριξη μεταξύ των σοσιαλιστών.

«Το ζήτημα των δημοσίων οικονομικών δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικό ή οικονομικό, είναι και ηθικό ζήτημα», δήλωσε ο κ. Μπαϊρού, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Vincent Jeanbrun (LR) για τη γαλλική οικονομική κατάσταση. Δεν μπορούμε να «δανειζόμαστε στις πλάτες των επόμενων γενεών», συνεχίζει ο κ. Μπάιρου. Προδσθέτοντας ότι «θα πρέπει να κάνουμε οικονομίες», ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για κατάσταση «συνυπευθυνότητας», «να ξοδέψουμε λιγότερα για να δράσουμε καλύτερα».

Πηγή: skai.gr

