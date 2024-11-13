Ο ΟΗΕ δεσμεύεται για τη συνέχιση άτυπων συνομιλιών για το Κυπριακό

Στη δέσμευση του γενικού γραμματέα για τη διεξαγωγή άτυπων διευρυμένων επαφών με σκοπό την εξεύρεση κοινού εδάφους για επανέναρξη των συνομιλίων στο Κυπριακό, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη.

«Όπως συμφώνησε ο γενικός γραμματέας με τους ηγέτες κατά τη διάρκεια του άτυπου δείπνου τους στις 15 Οκτωβρίου, προσβλέπει στη διεξαγωγή μιας άτυπης συνάντησης ευρύτερης μορφής στο εγγύς μέλλον, υπό την αιγίδα του, για να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός και παραμένει δεσμευμένος με τα μέρη σχετικά με αυτό» σημείωσε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη επίσκεψη της αναπλ. γεν. γραμματέας, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο στην Κύπρο το επόμενο διάστημα, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι «ακόμα δεν υπάρχει ανακοινώσιμη ημερομηνία».

Σημειώνεται ότι η κ. Ντι Κάρλο η οποία έχει ασχοληθεί ξανά με το Κυπριακό το 2023, θα είναι το πρόσωπο που αναμένεται να συντονίσει τις διευρυμένες επαφές που αποφασίστηκαν στην άτυπη τριμερή συνάντηση μεταξύ του Αντόνιο Γκουτέρες και των ηγετών των δύο πλευρών στη Ν. Υόρκη, αφού η Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ολοκλήρωσε την αποστολή στην Κύπρο «χωρίς να καταφέρει να βρει κοινό έδαφος», όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας.

