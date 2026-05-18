Πρωτοφανής κίνηση στην Ουάσιγκτον: Ταμείο 1,7 δισ. για συμμάχους του Τραμπ με χρήματα φορολογουμένων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 1,776 δισ. δολαρίων για την αποζημίωση συμμάχων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν στοχοποιηθεί άδικα από την προηγούμενη κυβέρνηση, σύμφωνα με το CNN.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση, η οποία θα επιτρέψει στην κυβέρνηση του Τραμπ να αποζημιώνει τους υποστηρικτές του μέσω μιας κρατικής υπηρεσίας που ελέγχει, χρησιμοποιώντας χρήματα των φορολογουμένων.

Η δημιουργία του ταμείου έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ απέσυρε τη δικαστική του αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων, με την οποία κατηγορούσε την Εφορία (IRS) ότι δεν προστάτευσε τον ίδιο και το Trump Organization από μη εξουσιοδοτημένη διαρροή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν θα λάβει καμία χρηματική αποζημίωση, ωστόσο θα του δοθεί επίσημη συγγνώμη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ, μαζί με τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, άσκησε αγωγή κατά της IRS και του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην αγωγή κατηγορείται το IRS για τη μη εξουσιοδοτημένη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών τους από την πρώτη θητεία του.

Η αγωγή του Τραμπ υποστηρίζει ότι η IRS δεν προστάτευσε εμπιστευτικά φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του Trump Organization. Ο Charles Littlejohn, πρώην συνεργάτης της IRS, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση επειδή διέρρευσε τα φορολογικά αρχεία του Τραμπ, καθώς και χιλιάδων άλλων φορολογουμένων.

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή κατά της IRS με την ιδιότητα του πολίτη και όχι ως πρόεδρος.

Λίγο μετά την άσκηση της αγωγής από τον Τραμπ, η ομοσπονδιακή δικαστής που προήδρευε της υπόθεσης στη Φλόριντα, η περιφερειακή δικαστής Κάθλιν Γουίλιαμς, εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το αν επρόκειτο για νόμιμη νομική διαφορά που έπρεπε να εκδικαστεί στο δικαστήριό της. Ζήτησε από μια ομάδα εξωτερικών νομικών να την ενημερώσουν σχετικά με το θέμα. Και αυτοί εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον είναι σωστό ένας πρόεδρος να ζητά χρηματική αποζημίωση για προσωπικούς λόγους από μια κυβερνητική υπηρεσία που υπάγεται στον εκτελεστικό κλάδο της κυβέρνησής του.

Δεν είναι η πρώτη συμφωνία

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια αρκετών άλλων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο αγωγών που είχαν ασκηθεί από υποστηρικτές του Τραμπ.

Τον Μάρτιο, το υπουργείο κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Μάικλ Φλιν. Ο Φλιν είχε ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνησης ζητώντας αποζημίωση 50 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας το FBI ότι προσπάθησε να τον παγιδεύσει τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, απονεμήθηκε στον Φλιν αποζημίωση άνω του 1 εκατ. δολαρίων.

Ο Κάρτερ Πέιτζ, πρώην σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, κατέληξε επίσης σε συμβιβασμό με την κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο. Ο Πέιτζ είχε ασκήσει αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI για την αδικαιολόγητη παρακολούθηση που υπέστη από τις αρχές λόγω των επαφών του με Ρώσους το 2016.

Λίγα λεπτά αφότου η νομική ομάδα του Τραμπ ενημέρωσε το δικαστήριο ότι αποσύρει την υπόθεση τη Δευτέρα, σχεδόν 100 Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν παρέμβαση κατηγορώντας τον Τραμπ για «ξεκάθαρη ιδιοτελή συμπεριφορά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.