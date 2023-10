DW: Τι συμβαίνει με τον ισχυρότερο στρατό της Μ. Ανατολής; - Ο αιφνιδιασμός του ισραηλινού στρατού «αιφνιδίασε» και τη Δύση Κόσμος 13:26, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πώς είναι δυνατόν να πέρασαν την καλύτερα φυλασσόμενη διάβαση του κόσμου μαχητές της Χαμάς;