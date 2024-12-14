Για πολλά χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες της Συρίας συνεργάστηκαν με πρώην αξιωματούχους των ναζί, αλλά και την ανατολικογερμανική μυστική υπηρεσία Στάζι.

Οι εικόνες στο διαδίκτυο από την απελευθέρωση κρατουμένων της διαβόητης φυλακής Σεντνάγια στη Συρία είναι φρικιαστικές. Τον γύρο του κόσμου κάνουν πλάνα με αποστεωμένους κρατουμένους σε υπερπλήρη κελιά, πτώματα θυμάτων βασανισμών ή βουνά από παπούτσια σε αίθουσες των φυλακών.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία έως και 15.000 άνθρωποι εκτελέστηκαν στα κρατητήρια του καθεστώτος Άσαντ μεταξύ 2011 και 2015.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένοι χρήστες συνδέουν το καθεστώς στη Συρία με τους Γερμανούς Εθνικοσοσιαλιστές του Αδόλφου Χίτλερ και ιδίως με τον Αλόις Μπρούνερ, ο οποίος λέγεται ότι διέφυγε στη Συρία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Μπρούνερ θεωρείται δεξί χέρι του Αδόλφου Άιχμαν, ενορχηστρωτή της εξόντωσης έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Ο αξιωματούχος των SS, ο οποίος καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο στη Γαλλία το 1953, ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες στη Συρία το 1954. Σε αυτόν αποδίδεται το βασανιστήριο της λεγόμενης «γερμανικής καρέκλας», με το οποίο έσπαγαν τη σπονδυλική στήλη όσων αρνούνταν να μιλήσουν.

Ευπρόσδεκτοι οι ναζί στη Συρία

Δεν ήταν ωστόσο το μόνο μέλος των SS ή της Βέρμαχτ που βρήκε καταφύγιο στη Συρία, δηλώνει στην DW η Νούρα Τσαλάτι από το Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης, η οποία έχει ερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της ανατολικογερμανικής Στάζι και των συριακών μυστικών υπηρεσιών: «Οι πρώην αξιωματούχοι της Βέρμαχτ ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτοι στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, διότι: δεν είχαν αποικιοκρατικό παρελθόν στη Μέση Ανατολή, ήταν έμπειροι στη διεξαγωγή πολέμων και συμμετείχαν στη δολοφονία των Εβραίων».

The scenes coming from #Sednaya are haunting — this wasn’t just a prison & torture center, it was a concentration camp. A true horror.



Η τότε συριακή ηγεσία δεν είχε στην υπηρεσία της μόνο ναζί. Είχε σχέσεις και με τη Στάζι, τη μυστική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Η επαφή αυτή ταίριαζε τότε στη λογική του Ψυχρού Πολέμου, με το κυβερνών κόμμα Μπάαθ να προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο το αποκαλούμενο Ανατολικό Μπλοκ της Σοβιετικής Ένωσης και των κρατών-δορυφόρων της. Οι αποδείξεις για τις σχέσεις Άσαντ και Στάζι είναι δύσκολο να βρεθούν, μιας και το ανατολικογερμανικό καθεστώς κατέστρεψε τους σχετικούς φακέλους, όταν διαλύθηκε η μυστική υπηρεσία το 1989: «Η συριακή μυστική υπηρεσία ήταν το όργανο καταπίεσης και βασανιστηρίων του καθεστώτος Άσαντ. Οι ναζί ειδικεύονταν στα βασανιστήρια, ενώ η Στάζι στην ψυχολογική τρομοκρατία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα καθεστώς και ένα σύμπλεγμα μυστικών υπηρεσιών που συνδύαζε ό,τι χειρότερο από δύο κόσμους».

