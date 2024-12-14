Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συζήτησε σήμερα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται το Κάιρο, τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αλλά και για μία συμφωνία ανταλλαγής των Ισραηλινών ομήρων με φυλακισμένους, ανακοίνωσε το γραφείο του Σίσι.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος Σίσι συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, αλλά και με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκέρκ.

Πηγή: Reuters

