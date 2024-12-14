Η Σλοβακία σχεδιάζει συνομιλίες για τη διέλευση φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας από την επόμενη εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, η Σλοβακία σχεδιάζει να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το μέλλον των προμηθειών φυσικού αερίου, καθώς και τη διαμετακόμιση του καυσίμου μέσω της Ουκρανίας.

«Διεξάγουμε εξαιρετικά εντατικές διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου για το 2025», δήλωσε ο Φίτσο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά από κυβερνητική συνεδρίαση την Παρασκευή σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Αυτές οι αποφάσεις ενέχουν τεράστιες παγίδες, επειδή υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις από την ουκρανική πλευρά και υπάρχει πίεση για οποιαδήποτε διακοπή των προμηθειών από την Ανατολή προς τη Δύση».

Η Σλοβακία είναι βασικός αγοραστής του ρωσικού φυσικού αερίου που ρέει μέσω της Ουκρανίας. Με τον πόλεμο του Κρεμλίνου να διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια, η Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα παρατείνει τη συμφωνία διαμετακόμισης φυσικού αερίου, η οποία λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η Σλοβακία συνεχίζει τις συνομιλίες για να διατηρήσει τη ροή φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου, με την πρόταση να περιλαμβάνει μια συμφωνία ανταλλαγής μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσίας.

Η Σλοβακία θα απορρίψει τις πιέσεις να δεχθεί φυσικό αέριο μόνο από τη Δύση. «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να πληρώνουμε περισσότερο για το φυσικό αέριο από όσο χρειάζεται για γεωπολιτικούς λόγους», δήλωσε ο Φίτσο. «Ως εκ τούτου, τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών των Χριστουγέννων, μπορεί να γίνετε μάρτυρες εξαιρετικά εντατικών διαπραγματεύσεων σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες χώρες, ξεκινώντας ήδη από την επόμενη εβδομάδα».

