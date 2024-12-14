Γκιουλέρ: «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική μετάβαση στη Συρία θα είναι ομαλή» - Τι είπε για Ελλάδα και Γαλάζια Πατρίδα

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG να επωφεληθεί από την αστάθεια. Με παρόμοιο τρόπο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες μας για να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική μετάβαση στη Συρία θα είναι ασφαλής, ομαλή, επιλύοντας τα υπάρχοντα προβλήματα», δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως μεταδίδει για τον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Γκιουλέρ υποστήριξε ακόμη ότι πλέον, «όλα τα στοιχεία και οι πλευρές στο πεδίο έχουν συνειδητοποιήσει ότι το τελικό αποτέλεσμα και η λύση εξαρτώνται από τη συναίνεση της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε Ελλάδα, Αιγαίο και Γαλάζια Πατρίδα, δήλωσε ότι «όσον αφορά τις δραστηριότητες μας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να δηλώσω ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο» και πρόσθεσε ότι «είναι γνωστό ότι έχουμε μακροχρόνια προβλήματα με τη γειτονική μας Ελλάδα και ακολουθούμε μια ειρηνική προσέγγιση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα φιλίας και ειρήνης».

Το τελευταίο διάστημα, συνέχισε, στο πλαίσιο των σχέσεων που δημιουργήθηκαν με τις προσπάθειες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, «έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ένταση μεταξύ των δύο χωρών και η διαδικασία διαλόγου έχει επαναληφθεί στο πλαίσιο των αμοιβαίων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

«Μαζί με όλα αυτά σε κάθε ευκαιρία εκφράζουμε την αποφασιστικότητα μας να προστατέψουμε το δίκιο μας και τα δικαιώματα μας και στην ‘’Γαλάζια Πατρίδα μας και στην Πατρίδα των Αιθέρων μας’. Στην ανατολική Μεσόγειο, στην αδελφική μας ‘’ΤΔΒΚ’’ παρέχουμε κάθε στήριξη και προστατεύουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο τα δικαιώματα τον ομοεθνών μας σε κάθε πλατφόρμα. Η αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων είναι απαραίτητη για εμάς», κατέληξε ο Γκιουλέρ.

