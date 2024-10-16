DW: Ο Όλαφ Σολτς υπόσχεται όπλα στο Ισραήλ

Λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες και το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έστειλε νέο μήνυμα προς το Ισραήλ, διαφοροποιώντας τη θέση του από τα μηνύματα του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίοι ζήτησαν από την Κύπρο και τη σύνοδο MΕD9 να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ φαίνεται επίσης να θέτουν πλέον σοβαρές προϋποθέσεις ανθρωπιστικού δικαίου ως προς την περαιτέρω στήριξη του Ισραήλ με εξοπλιστικά συστήματα.



Ο Όλαφ Σολτς θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της Γερμανίας: «Γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται αποστολές (όπλων) στο Ισραήλ. Το Ισραήλ μπορεί πάντα να βασίζεται στην αλληλεγγύη της Γερμανίας, τώρα και στο μέλλον». Για να μην αφήσει περιθώρια παρερμηνείας πρόσθεσε: «Σε αυτή την αλληλεγγύη εμπίπτει και το ότι πρέπει να επιτρέψουμε στο Ισραήλ και να το καταστήσουμε ικανό να υπερασπιστεί την ίδια του τη χώρα».



Ο καγκελάριος επανέλαβε ότι όλα ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και ότι το Ισραήλ «είχε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι της επίθεσης της Χαμάς». Τόνισε όμως ότι ταυτόχρονα είναι σημαντικό η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει στη Γάζα, ότι πρέπει πάντα «να τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου» και ότι πρέπει να διατηρηθεί η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών στην περιοχή.



Προ ημερών πάντως η Διεθνής Αμνηστία άσκησε σκληρή κριτική στη γερμανική κυβέρνηση για τη «μονομερή» στάση που κρατά απέναντι στο Ισραήλ, χωρίς να καταδικάζει έμπρακτα τα πιθανά εγκλήματα που διαπράττονται στη Γάζα και στον Λίβανο.

Πυρά από AfD για τα γερμανικά όπλα στο Ισραήλ

Σφοδρή κριτική στην γερμανική κυβέρνηση άσκησε μεταξύ άλλων και ο Τίνο Κρουπάλα, συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (που εξακολουθεί να βγαίνει δεύτερη στις δημοσκοπήσεις πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες). «Με τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αποδέχεστε τους απάνθρωπους θανάτους αμάχων και στις δύο πλευρές. Όχι μόνο δεν συμβάλλετε στην αποκλιμάκωση, αλλά ρίχνετε κι άλλο λάδι στην φωτιά».



Αν και αναφέρθηκε στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ο Τίνο Κρουπάλα υπογράμμισε ότι η Γερμανία «δεν θα έπρεπε να στέλνει όπλα σε κανένα εμπόλεμο μέρος», εκφράζοντας την ίδια θέση που εκφράζει το κόμμα του και για την Ουκρανία.



Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Spiegel το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί «σημαντικά» οι αποστολές εξοπλισμών στο Ισραήλ. Μόνο μέσα στις τελευταίες οκτώ εβδομάδες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε εξαγωγές όπλων αξίας 31 εκατομμυρίων ευρώ στο Ισραήλ.



Όπως επισημαίνει το Spiegel, το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του γεμανικού υπ. Οικονομίας, που προέκυψαν μετά από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.